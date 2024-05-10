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Кабмін готує підвищення акцизів на пальне
17:45 10.05.2024 |
Кабмін на своєму засіданні схвалив законопроєкт, яким підвищуються акцизи на пальне. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Зокрема, з його слів, йдеться про встановлення нових розмірів ставок акцизного податку на пальне, ураховуючи їх мінімальний рівень, відповідно до Директиви 2003/96/ЄС, які набиратимуть чинності з 01.01.2028.
Так, пропонується встановити такі ставки акцизного податку : на бензини 359 євро за 1000 л, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 л, на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів.
«Водночас, передбачено графік щорічного збільшення таких ставок з 01.07.2024 по 31.12.2027 (включно) з огляду на загальну різницю між розмірами ставок, передбачених станом на 01.01.2028, та розмірами ставок акцизного податку, передбаченими чинним законодавством», - зазначив Мельничук.
Проте самого графіку як і ставок поступового підвищення акцизів представник Кабміну не опублікував.
Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів уже схвалював проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку». Але з того часу уряд так і не подав документ на розгляд Верховної Ради.
Головна відмінність між цими документами - ставка акцизу на скраплений газ. У першій редакції до 2028 року він мав становити €70/1 000 л, у анонсованому Мельничуком законопроєкті - €277/1 000 л.
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