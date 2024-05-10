Фінансові новини
- |
- 10.05.24
- |
- 18:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канадський виробник бронемашин планує розгорнути виробництво в Україні
17:55 10.05.2024 |
Канадський виробник бронемашин, компанія Roshel Smart Armored Vehicles, планує розгорнути виробництво на території України. Про це генеральний директор компанії Роман Шимонов заявив в інтерв'ю профільному виданню Defense Archives.
"Ми на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні", - сказав Шимонов.
Від початку повномасштабного російського вторгнення у компанії влаштувалося понад 200 біженців з України, розповів гендиректор Roshel. Вони вже отримали певний досвід і прагнуть повернутися додому, щоб продовжити роботу там.
Уже тепер в Україні працює кілька сервісних центрів з обслуговування бронемашин Roshel, які використовуються Силами оборони, додав Шимонов.
"Ми активно працюємо в три зміни та продовжуємо зусилля для підтримки України. Війна, що триває, вимагає значної кількості транспортних засобів для забезпечення захисту й мобільності залучених сил. Ми прагнемо максимально задовольнити ці потреби, і наші темпи виробництва будуть відповідати контрактам і підтримці, яку ми отримуємо від країн-донорів та українського уряду", - зазначив гендиректор Roshel.
Майбутній завод в Україні очікується завантажити замовленнями від країн-донорів, зокрема, Сполучених Штатів, які обрали Roshel єдиним постачальником бронемашин MRAP в Україну.
Довідка
Компанія Roshel Smart Armored Vehicles є одним з найбільших виробників броньованої техніки для комерційних і урядових організацій у Північній Америці, сказано на її сайті. Штаб-квартира компанії розташована в Брамптоні, Онтаріо, Канада.
Серед замовників Roshel Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS), Державний департамент США (DOS), NASA, Служба митної та прикордонної служби США (CBP), Національна оборона (Канада), GardaWorld, Brink's та інші.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16
|У Калузькій області безпілотники атакували НПЗ, виникла пожежа
|Німеччина купить для України три пускові установки HIMARS
|Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Учасникам Brave1 учетверо збільшили розміри грантів для оборонних розробок
|Українські аграрії вже засіяли понад чотири мільйони гектарів ярих культур
|Канадський виробник бронемашин планує розгорнути виробництво в Україні
|Кабмін готує підвищення акцизів на пальне
|USAID поставило в Україну 7 автотрансформаторів - Павер
|Шмигаль пообіцяв суттєву децентралізацію енергосистеми України за пів року
|Інфляція в Україні у квітні 2024 р. знизилася до 0,2%, у річному вимірі збереглася на рівні 3,2% - Держстат
Бізнес
|В Данії розробили дрон, який заряджається від ліній електропередач
|realme GT Neo 6: AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8s Gen 3 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт за $290
|США можуть обмежити доступ Китаю до нових версій ChatGPT, – ЗМІ
|Google представив технологію ШІ для пошуку нових ліків
|У США перевіряють Tesla через можливе шахрайство на тлі заяв керівників про автопілот
|YouTube запустив функцію, яка перемотує відео на найцікавіший момент
|BMW M4 CS отримав потужність 550 к.с.