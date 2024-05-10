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АНАЛІТИКА

Канадський виробник бронемашин планує розгорнути виробництво в Україні

17:55 10.05.2024 |

Економіка

Канадський виробник бронемашин планує розгорнути виробництво в Україні

 

Канадський виробник бронемашин, компанія Roshel Smart Armored Vehicles, планує розгорнути виробництво на території України. Про це генеральний директор компанії Роман Шимонов заявив в інтерв'ю профільному виданню Defense Archives.

"Ми на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні", - сказав Шимонов.

Від початку повномасштабного російського вторгнення у компанії влаштувалося понад 200 біженців з України, розповів гендиректор Roshel. Вони вже отримали певний досвід і прагнуть повернутися додому, щоб продовжити роботу там.

Уже тепер в Україні працює кілька сервісних центрів з обслуговування бронемашин Roshel, які використовуються Силами оборони, додав Шимонов.


"Ми активно працюємо в три зміни та продовжуємо зусилля для підтримки України. Війна, що триває, вимагає значної кількості транспортних засобів для забезпечення захисту й мобільності залучених сил. Ми прагнемо максимально задовольнити ці потреби, і наші темпи виробництва будуть відповідати контрактам і підтримці, яку ми отримуємо від країн-донорів та українського уряду", - зазначив гендиректор Roshel.

Майбутній завод в Україні очікується завантажити замовленнями від країн-донорів, зокрема, Сполучених Штатів, які обрали Roshel єдиним постачальником бронемашин MRAP в Україну.

Довідка

Компанія Roshel Smart Armored Vehicles є одним з найбільших виробників броньованої техніки для комерційних і урядових організацій у Північній Америці, сказано на її сайті. Штаб-квартира компанії розташована в Брамптоні, Онтаріо, Канада.

Серед замовників Roshel Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS), Державний департамент США (DOS), NASA, Служба митної та прикордонної служби США (CBP), Національна оборона (Канада), GardaWorld, Brink's та інші.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Канада
 

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