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АНАЛІТИКА

Учасникам Brave1 учетверо збільшили розміри грантів для оборонних розробок

18:03 10.05.2024 |

Економіка

 

Учасники кластеру Brave1, вироби яких пройшли оборонну експертизу, зможуть отримати збільшені гранти на свої розробки - від 500 тис. до 2 млн грн.

Про це повідомив у Телеграмі віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«Стартує прийом заявок на оновлені гранти від Brave1 для defense-tech розробок. Відтепер розробники можуть отримати гранти в 500 тисяч, 1 млн та 2 млн гривень. Раніше сума коштів становила $5 000 та $25 000», - йдеться в повідомленні.

Учасникам Brave1 учетверо збільшили розміри грантів для оборонних розробок

 

За інформацією Федорова, податися можуть українські виробники, розробки яких пройшли оборонну експертизу та отримали загальну оцінку й оцінку поточного рівня готовності розробки на рівні не менше 4 балів. Розмір фінансування залежить саме від оцінки.

Кошти можна витрачати на закупівлю необхідного обладнання та комплектуючих, R&D та розвиток продукту. Про це кожен розробник звітуватиме. Якщо грант використаний з порушеннями, кошти доведеться повернути.

Як повідомлялося, грантова програма Brave1 була започаткована у липні 2023 року. Упродовж року учасники defense-tech кластеру Brave1 отримали 186 грантів на свої розробки на загальну суму $3,2 млн.

На 2024 рік уряд виділив 1,5 млрд гривень на гранти для розробників defense-tech рішень.
 

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