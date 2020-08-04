В июле средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1400 долл. США/кв. м

Относительно июня средняя цена уменьшилась на 1,5%. В национальной валюте увеличилась на 2,4%, до 39141 грн/кв.м (±1,8%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

С января 2020 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 2,9%, в гривнах увеличилась на 10,3%.

За год, средние показатели в долларах повысились на 5,2%, а в гривнах на 12,6%. Индекс роста в долларах составил 1,05, в гривнах 1,13.

Медианная цена квадратного метра жилья уменьшилась за месяц на 2,1% до 1284 дол.США/кв.м, относительно июля 2019 года увеличилась на 11,7%.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно июня средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличились на 3,5% до 22766 грн/кв.м, а в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 2% до 62357 грн/кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дешевом» сегменте - на 0,2%, до 816 долл.США/кв.м, в «дорогом» - на 1,7%, до 2235 долл./кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,74.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 3%, а в «дешевом» - на 17,8%.

В долларовом эквиваленте средние цены на квартиры подешевели в «дорогом» сегменте на 3,5%, в «дешевом» подорожали на 10,3%.

Средние цены на квартиры (по расположению и количеству комнат)

Расположение Кол-во комнат Вибірка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 12 417 73 2 933 628 39 141 2,4 104 960 1 400 -1,5 Левый берег 3 840 69 2 155 552 31 678 3,7 77 122 1 133 -0,2 1-комн. 1 121 42 1 460 624 34 540 1,9 52 258 1 236 -1,9 2-комн. 1 115 63 2 004 548 31 603 4,2 71 719 1 131 0,3 3-комн. 1 321 87 2 648 212 30 012 3,2 94 748 1 074 -0,7 4-комн. 283 110 3 203 531 28 419 2,5 114 617 1 017 -1,3 Правый берег 6 162 69 2 606 164 37 079 3,4 93 244 1 327 -0,5 1-комн. 1 791 42 1 639 429 38 807 3,7 58 656 1 388 -0,2 2-комн. 2 013 64 2 393 250 36 864 2,3 85 626 1 319 -1,6 3-комн. 1 941 88 3 247 907 35 615 3,5 116 204 1 274 -0,4 4-комн. 417 124 4 798 962 37 502 3,9 171 698 1 342 0,0 Центр 2 415 89 5 006 358 56 267 3,4 179 118 2 013 -0,5 1-комн. 430 48 2 745 154 57 464 2,1 98 217 2 056 -1,8 2-комн. 767 70 3 987 672 56 255 2,3 142 672 2 013 -1,5 3-комн. 891 105 5 986 544 56 103 4,7 214 188 2 007 0,8 4-комн. 327 140 7 698 419 55 166 3,7 275 435 1 974 -0,2

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева, от 2,1 % в Оболонском до 4,8% в Святошинском районах. В долларовом эквиваленте средние цены увеличились в Деснянском (на 0,03%), Голосеевском (на 0,2%) и Днепровском (на 0,2%). В остальных районах уменьшение: от 0,1% в Печерском до 1,7% в Оболонском.

Средние цены на квартиры в Киеве (июль 2020 г.)

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 12 417 73 2 933 628 39 141 2,4 104 960 1 400 -1,5 1-комн. 3 342 43 1 721 721 39 776 1,5 61 600 1 423 -2,3 2-комн. 3 895 65 2 595 951 39 177 2,3 92 878 1 402 -1,5 3-комн. 4 153 92 3 644 712 38 228 2,5 130 401 1 368 -1,4 4-комн. 1 027 125 5 282 521 40 623 3,8 188 999 1 453 -0,1 Голосеевский 1 916 71 2 951 779 40 756 4,1 105 609 1 458 0,2 1-комн. 607 43 1 818 943 41 532 4,7 65 078 1 486 0,8 2-комн. 658 67 2 730 979 40 027 2,4 97 709 1 432 -1,4 3-комн. 536 94 3 904 685 40 341 4,8 139 703 1 443 0,9 4-комн. 115 132 5 753 175 42 769 6,1 205 838 1 530 2,1 Дарницкий 1 989 72 2 325 798 32 521 3,50 83 213 1 164 -0,4 1-комн. 576 43 1 524 145 35 077 2,5 54 531 1 255 -1,3 2-комн. 585 66 2 144 141 32 362 3,6 76 713 1 158 -0,3 3-комн. 677 93 2 926 840 31 279 3,2 104 717 1 119 -0,7 4-комн. 151 115 3 392 796 28 962 1,8 121 388 1 036 -2,0 Деснянский 565 65 1 655 709 26 070 3,9 59 238 933 0,03 1-комн. 135 40 1 161 366 28 966 1,4 41 552 1 036 -2,4 2-комн. 151 58 1 578 371 27 147 3,2 56 471 971 -0,7 3-комн. 236 79 1 916 375 24 402 3,9 68 564 873 0,0 4-комн. 43 92 2 048 670 22 349 7,4 73 298 800 3,4 Днепровский 1 286 65 2 111 843 32 839 4,1 75 558 1 175 0,2 1-комн. 410 41 1 469 921 35 620 1,5 52 591 1 274 -2,4 2-комн. 379 61 1 958 879 32 208 5,3 70 085 1 152 1,4 3-комн. 408 83 2 609 199 31 156 3,4 93 352 1 115 -0,5 4-комн. 89 108 3 440 387 30 429 3,6 123 091 1 089 -0,3 Оболонский 870 72 2 927 963 38 658 2,1 104 757 1 383 -1,7 1-комн. 233 43 1 638 527 38 124 0,6 58 624 1 364 -3,2 2-комн. 249 65 2 469 867 37 571 2,7 88 367 1 344 -1,2 3-комн. 303 86 3 430 398 37 922 4,0 122 733 1 357 0,1 4-комн. 85 126 6 013 458 45 927 2,4 215 151 1 643 -1,4 Печерский 1 474 90 5 167 356 57 005 3,8 184 879 2 040 -0,1 1-комн. 267 49 2 850 139 57 892 3,7 101 973 2 071 -0,2 2-комн. 443 71 4 063 018 56 919 3,0 145 367 2 036 -0,9 3-комн. 575 108 6 172 396 56 712 4,2 220 837 2 029 0,3 4-комн. 189 140 7 971 697 56 842 4,3 285 213 2 034 0,4 Подольский 870 68 2 561 052 37 263 3,5 91 630 1 333 -0,4 1-комн. 262 42 1 658 770 39 199 5,3 59 348 1 402 1,3 2-комн. 275 64 2 441 250 37 375 4,3 87 343 1 337 0,4 3-комн. 293 89 3 227 733 35 709 1,3 115 482 1 278 -2,5 4-комн. 40 121 4 411 209 35 195 -1,8 157 825 1 259 -5,5 Святошинский 724 66 1 987 953 30 333 4,8 71 125 1 085 0,9 1-комн. 191 38 1 227 438 32 746 5,8 43 915 1 172 1,9 2-комн. 200 60 1 811 446 29 993 3,2 64 810 1 073 -0,7 3-комн. 265 81 2 418 112 29 522 4,2 86 516 1 056 0,3 4-комн. 68 105 2 966 893 27 710 5,40 106 150 991 1,4 Соломенский 1 273 69 2 480 448 35 669 3,6 88 746 1 276 -0,3 1-комн. 368 42 1 633 983 38 354 3,8 58 461 1 372 -0,1 2-комн. 433 63 2 308 044 36 141 2,4 82 578 1 293 -1,4 3-комн. 388 91 3 091 235 33 105 3,1 110 599 1 184 -0,8 4-комн. 84 127 4 256 210 33 324 5,1 152 279 1 192 1,1 Шевченковский 1 450 78 3 796 492 47 469 2,9 135 832 1 698 -0,9 1-комн. 293 42 2 045 825 47 867 0,3 73 196 1 713 -3,5 2-комн. 522 65 3 124 984 46 977 3,4 111 806 1 681 -0,5 3-комн. 472 94 4 599 203 47 167 3,8 164 551 1 688 -0,1 4-комн. 163 137 6 769 456 49 206 3,4 242 199 1 761 -0,5

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в июле увеличилось на 24% относительно июня и составило 12417 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади на 19,7% и в долларовом выражении - на 18%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киев

Предложение квартир сократилось относительно июля 2019 года - на 1,5%. Индекс роста составил 0,99.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 19,8% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,1% дешевле средней цены июня и составляет 37806 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте - на 4,8%, 1353 долл.США/кв. м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 50%. Квартиры, расположенные на Левом берегу, составляют 31% от общего количества, квартиры в Центре Киева - 19%.

Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 29,3%, на Правом берегу - на 25,3%, в Центре Киева - на 13,5%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 27%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 8%.

По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир - на 38,2%, двухкомнатных - на 23,9%, трехкомнатных - на 18,4%, четырехкомнатных - на 8,4%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 16%, Голосеевском - 15%. В Печерском и Шевченковском - по 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском - по 7%, Святошинском - 6%, Деснянском - 5%.

Наибольшее увеличение предложения наблюдалось в Деснянском районе, на 32,9%. В остальных районах увеличение количества квартир составило от 8,4% в Печерском районе до 31,6% в Оболонском районе.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл.США - 46%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл.США - 18%, до 50 тыс. долл.США - 17%, от 150 до 250 тыс. долл.США - 13% и от 250 тыс. долл.США - 6%.