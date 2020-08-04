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Информация об агентстве
В июле средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1400 долл. США/кв. м
12:57 04.08.2020 |
Относительно июня средняя цена уменьшилась на 1,5%. В национальной валюте увеличилась на 2,4%, до 39141 грн/кв.м (±1,8%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
С января 2020 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 2,9%, в гривнах увеличилась на 10,3%.
За год, средние показатели в долларах повысились на 5,2%, а в гривнах на 12,6%. Индекс роста в долларах составил 1,05, в гривнах 1,13.
Медианная цена квадратного метра жилья уменьшилась за месяц на 2,1% до 1284 дол.США/кв.м, относительно июля 2019 года увеличилась на 11,7%.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно июня средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличились на 3,5% до 22766 грн/кв.м, а в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 2% до 62357 грн/кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дешевом» сегменте - на 0,2%, до 816 долл.США/кв.м, в «дорогом» - на 1,7%, до 2235 долл./кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,74.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 3%, а в «дешевом» - на 17,8%.
В долларовом эквиваленте средние цены на квартиры подешевели в «дорогом» сегменте на 3,5%, в «дешевом» подорожали на 10,3%.
Средние цены на квартиры (по расположению и количеству комнат)
|Расположение
|Кол-во комнат
|Вибірка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|12 417
|73
|2 933 628
|39 141
|2,4
|104 960
|1 400
|-1,5
|Левый берег
|3 840
|69
|2 155 552
|31 678
|3,7
|77 122
|1 133
|-0,2
|1-комн.
|1 121
|42
|1 460 624
|34 540
|1,9
|52 258
|1 236
|-1,9
|2-комн.
|1 115
|63
|2 004 548
|31 603
|4,2
|71 719
|1 131
|0,3
|3-комн.
|1 321
|87
|2 648 212
|30 012
|3,2
|94 748
|1 074
|-0,7
|4-комн.
|283
|110
|3 203 531
|28 419
|2,5
|114 617
|1 017
|-1,3
|Правый берег
|6 162
|69
|2 606 164
|37 079
|3,4
|93 244
|1 327
|-0,5
|1-комн.
|1 791
|42
|1 639 429
|38 807
|3,7
|58 656
|1 388
|-0,2
|2-комн.
|2 013
|64
|2 393 250
|36 864
|2,3
|85 626
|1 319
|-1,6
|3-комн.
|1 941
|88
|3 247 907
|35 615
|3,5
|116 204
|1 274
|-0,4
|4-комн.
|417
|124
|4 798 962
|37 502
|3,9
|171 698
|1 342
|0,0
|Центр
|2 415
|89
|5 006 358
|56 267
|3,4
|179 118
|2 013
|-0,5
|1-комн.
|430
|48
|2 745 154
|57 464
|2,1
|98 217
|2 056
|-1,8
|2-комн.
|767
|70
|3 987 672
|56 255
|2,3
|142 672
|2 013
|-1,5
|3-комн.
|891
|105
|5 986 544
|56 103
|4,7
|214 188
|2 007
|0,8
|4-комн.
|327
|140
|7 698 419
|55 166
|3,7
|275 435
|1 974
|-0,2
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева, от 2,1 % в Оболонском до 4,8% в Святошинском районах. В долларовом эквиваленте средние цены увеличились в Деснянском (на 0,03%), Голосеевском (на 0,2%) и Днепровском (на 0,2%). В остальных районах уменьшение: от 0,1% в Печерском до 1,7% в Оболонском.
Средние цены на квартиры в Киеве (июль 2020 г.)
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|12 417
|73
|2 933 628
|39 141
|2,4
|104 960
|1 400
|-1,5
|1-комн.
|3 342
|43
|1 721 721
|39 776
|1,5
|61 600
|1 423
|-2,3
|2-комн.
|3 895
|65
|2 595 951
|39 177
|2,3
|92 878
|1 402
|-1,5
|3-комн.
|4 153
|92
|3 644 712
|38 228
|2,5
|130 401
|1 368
|-1,4
|4-комн.
|1 027
|125
|5 282 521
|40 623
|3,8
|188 999
|1 453
|-0,1
|Голосеевский
|1 916
|71
|2 951 779
|40 756
|4,1
|105 609
|1 458
|0,2
|1-комн.
|607
|43
|1 818 943
|41 532
|4,7
|65 078
|1 486
|0,8
|2-комн.
|658
|67
|2 730 979
|40 027
|2,4
|97 709
|1 432
|-1,4
|3-комн.
|536
|94
|3 904 685
|40 341
|4,8
|139 703
|1 443
|0,9
|4-комн.
|115
|132
|5 753 175
|42 769
|6,1
|205 838
|1 530
|2,1
|Дарницкий
|1 989
|72
|2 325 798
|32 521
|3,50
|83 213
|1 164
|-0,4
|1-комн.
|576
|43
|1 524 145
|35 077
|2,5
|54 531
|1 255
|-1,3
|2-комн.
|585
|66
|2 144 141
|32 362
|3,6
|76 713
|1 158
|-0,3
|3-комн.
|677
|93
|2 926 840
|31 279
|3,2
|104 717
|1 119
|-0,7
|4-комн.
|151
|115
|3 392 796
|28 962
|1,8
|121 388
|1 036
|-2,0
|Деснянский
|565
|65
|1 655 709
|26 070
|3,9
|59 238
|933
|0,03
|1-комн.
|135
|40
|1 161 366
|28 966
|1,4
|41 552
|1 036
|-2,4
|2-комн.
|151
|58
|1 578 371
|27 147
|3,2
|56 471
|971
|-0,7
|3-комн.
|236
|79
|1 916 375
|24 402
|3,9
|68 564
|873
|0,0
|4-комн.
|43
|92
|2 048 670
|22 349
|7,4
|73 298
|800
|3,4
|Днепровский
|1 286
|65
|2 111 843
|32 839
|4,1
|75 558
|1 175
|0,2
|1-комн.
|410
|41
|1 469 921
|35 620
|1,5
|52 591
|1 274
|-2,4
|2-комн.
|379
|61
|1 958 879
|32 208
|5,3
|70 085
|1 152
|1,4
|3-комн.
|408
|83
|2 609 199
|31 156
|3,4
|93 352
|1 115
|-0,5
|4-комн.
|89
|108
|3 440 387
|30 429
|3,6
|123 091
|1 089
|-0,3
|Оболонский
|870
|72
|2 927 963
|38 658
|2,1
|104 757
|1 383
|-1,7
|1-комн.
|233
|43
|1 638 527
|38 124
|0,6
|58 624
|1 364
|-3,2
|2-комн.
|249
|65
|2 469 867
|37 571
|2,7
|88 367
|1 344
|-1,2
|3-комн.
|303
|86
|3 430 398
|37 922
|4,0
|122 733
|1 357
|0,1
|4-комн.
|85
|126
|6 013 458
|45 927
|2,4
|215 151
|1 643
|-1,4
|Печерский
|1 474
|90
|5 167 356
|57 005
|3,8
|184 879
|2 040
|-0,1
|1-комн.
|267
|49
|2 850 139
|57 892
|3,7
|101 973
|2 071
|-0,2
|2-комн.
|443
|71
|4 063 018
|56 919
|3,0
|145 367
|2 036
|-0,9
|3-комн.
|575
|108
|6 172 396
|56 712
|4,2
|220 837
|2 029
|0,3
|4-комн.
|189
|140
|7 971 697
|56 842
|4,3
|285 213
|2 034
|0,4
|Подольский
|870
|68
|2 561 052
|37 263
|3,5
|91 630
|1 333
|-0,4
|1-комн.
|262
|42
|1 658 770
|39 199
|5,3
|59 348
|1 402
|1,3
|2-комн.
|275
|64
|2 441 250
|37 375
|4,3
|87 343
|1 337
|0,4
|3-комн.
|293
|89
|3 227 733
|35 709
|1,3
|115 482
|1 278
|-2,5
|4-комн.
|40
|121
|4 411 209
|35 195
|-1,8
|157 825
|1 259
|-5,5
|Святошинский
|724
|66
|1 987 953
|30 333
|4,8
|71 125
|1 085
|0,9
|1-комн.
|191
|38
|1 227 438
|32 746
|5,8
|43 915
|1 172
|1,9
|2-комн.
|200
|60
|1 811 446
|29 993
|3,2
|64 810
|1 073
|-0,7
|3-комн.
|265
|81
|2 418 112
|29 522
|4,2
|86 516
|1 056
|0,3
|4-комн.
|68
|105
|2 966 893
|27 710
|5,40
|106 150
|991
|1,4
|Соломенский
|1 273
|69
|2 480 448
|35 669
|3,6
|88 746
|1 276
|-0,3
|1-комн.
|368
|42
|1 633 983
|38 354
|3,8
|58 461
|1 372
|-0,1
|2-комн.
|433
|63
|2 308 044
|36 141
|2,4
|82 578
|1 293
|-1,4
|3-комн.
|388
|91
|3 091 235
|33 105
|3,1
|110 599
|1 184
|-0,8
|4-комн.
|84
|127
|4 256 210
|33 324
|5,1
|152 279
|1 192
|1,1
|Шевченковский
|1 450
|78
|3 796 492
|47 469
|2,9
|135 832
|1 698
|-0,9
|1-комн.
|293
|42
|2 045 825
|47 867
|0,3
|73 196
|1 713
|-3,5
|2-комн.
|522
|65
|3 124 984
|46 977
|3,4
|111 806
|1 681
|-0,5
|3-комн.
|472
|94
|4 599 203
|47 167
|3,8
|164 551
|1 688
|-0,1
|4-комн.
|163
|137
|6 769 456
|49 206
|3,4
|242 199
|1 761
|-0,5
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в июле увеличилось на 24% относительно июня и составило 12417 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади на 19,7% и в долларовом выражении - на 18%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киев
Предложение квартир сократилось относительно июля 2019 года - на 1,5%. Индекс роста составил 0,99.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 19,8% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,1% дешевле средней цены июня и составляет 37806 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте - на 4,8%, 1353 долл.США/кв. м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 50%. Квартиры, расположенные на Левом берегу, составляют 31% от общего количества, квартиры в Центре Киева - 19%.
Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 29,3%, на Правом берегу - на 25,3%, в Центре Киева - на 13,5%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 27%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 8%.
По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир - на 38,2%, двухкомнатных - на 23,9%, трехкомнатных - на 18,4%, четырехкомнатных - на 8,4%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 16%, Голосеевском - 15%. В Печерском и Шевченковском - по 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском - по 7%, Святошинском - 6%, Деснянском - 5%.
Наибольшее увеличение предложения наблюдалось в Деснянском районе, на 32,9%. В остальных районах увеличение количества квартир составило от 8,4% в Печерском районе до 31,6% в Оболонском районе.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл.США - 46%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл.США - 18%, до 50 тыс. долл.США - 17%, от 150 до 250 тыс. долл.США - 13% и от 250 тыс. долл.США - 6%.
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