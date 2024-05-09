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АНАЛІТИКА

В Україні спростили приєднання нових виробників електроенергії до мереж

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру приєднання генеруючих установок (газотурбінних, газопоршневих, когенераційних тощо) до електричних мереж.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні регулятора у середу, 8 травня, передає пресслужба НКРЕКП.

Зокрема, Нацкомісія зобов'язала приєднувати генеруючі установки до електромереж без сплати ставки за приєднання та спростила відповідну процедуру.

"Це є важливим з огляду на суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетно-дронових ударів РФ, що негативно позначилось на стійкості енергетичної системи України", - зауважили у НКРЕКП.
Зміни, що внесені до постанови НКРЕКП (від 26 березня 2022 року № 352), спрямовані також на:

* скорочення термінів видачі та погодження технічних умов;
* зменшення кількості документів для отримання послуги приєднання;
* забезпечення мінімальних технічних вимог для паралельної роботи генеруючих установок з енергосистемою;
* використання у пріоритетному порядку існуючої енергетичної інфраструктури.

Очікується, що ці зміни сприятимуть диверсифікації джерел виробництва електричної енергії та покриттю дефіциту потужності в енергетичній системі України.

"Наразі країна потребує нової генерації. Ми зі свого боку робимо цей важливий крок. По суті - це кардинальне спрощення та здешевлення процедури приєднання нових генеруючих установок", - наголосив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Як повідомлялося, раніше голова "Укренерго" Волдимира Кудрицький зазначав, що промисловим споживачам електроенергії було б доцільно розглянути можливості забезпечення себе власною генерацією для підвищення стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі України.

Він пояснив, що разом із відновленням пошкоджених внаслідок російських атак об'єктів потрібно будувати й нові електростанції. Вони мають замінити ті енергоблоки, які дуже сильно пошкоджені і їх відновлення займе дуже багато часу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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