Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні обсяг портфеля спільних з ЄІБ проєктів сягнув рекордних семи мільярдів євро - Мінфін

23:10 08.05.2024 |

Економіка

 

Міністерство фінансів України та Європейський інвестиційний банк 6-7 травня провели перший у 2024 році перегляд кредитного портфеля спільних проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну.

В Україні обсяг портфеля спільних з ЄІБ проєктів сягнув рекордних семи мільярдів євро - Мінфін

 

Зазначається, що перегляд відбувся в онлайн- форматі під головуванням заступниці міністра фінансів України Ольги Зикової та голови Департаменту кредитних операцій в державному секторі країн Східної Європи Ліонеля Рапая.

"Завдяки співпраці української сторони з Банком у 2023 році вдалося залучити понад 261 млн євро інвестиційної складової за проєктами - вдвічі більше порівняно з 2021 роком і в 8 разів більше, ніж у 2022 році. Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні додали, що обсяг портфеля спільних проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці України з Банком - понад 7 млрд євро, а з початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ перевищив 2 млрд євро.

У співпраці з Банком реалізується низка проєктів з відбудови та відновлення.

Українська сторона наголосила на важливості якнайшвидшого продовження та ефективної реалізації проєктів з відновлення та розбудови електростанцій.

Як повідомлялось, в Україні на стадії реалізації перебувають 23 проєкти ЄІБ загальним обсягом понад 4,8 млрд євро. З них 11 проєктів спрямовані на підтримку транспортної інфраструктури, 5 - реалізуються у муніципальному секторі, включно з проєктами відновлення соціальної інфраструктури, 4 інвестиційні проєкти - в енергосекторі, 2 - у сфері освіти, 1 інвестиційний проєкт спрямований на підтримку та модернізацію логістичної мережі АТ "Укрпошта".

У квітні 2024 року Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України, яким визначено пріоритети та напрямки подальшої співпраці.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3828
  0,0862
 0,22
EUR
 1
 42,3168
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1958  0,02 0,05 39,7371  0,02 0,04
EUR 42,1604  0,04 0,09 42,8621  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3400  0,08 0,20 39,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес