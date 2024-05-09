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В Україні обсяг портфеля спільних з ЄІБ проєктів сягнув рекордних семи мільярдів євро - Мінфін
23:10 08.05.2024 |
Міністерство фінансів України та Європейський інвестиційний банк 6-7 травня провели перший у 2024 році перегляд кредитного портфеля спільних проєктів.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Зазначається, що перегляд відбувся в онлайн- форматі під головуванням заступниці міністра фінансів України Ольги Зикової та голови Департаменту кредитних операцій в державному секторі країн Східної Європи Ліонеля Рапая.
"Завдяки співпраці української сторони з Банком у 2023 році вдалося залучити понад 261 млн євро інвестиційної складової за проєктами - вдвічі більше порівняно з 2021 роком і в 8 разів більше, ніж у 2022 році. Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ", - йдеться у повідомленні.
У Мінфіні додали, що обсяг портфеля спільних проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці України з Банком - понад 7 млрд євро, а з початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ перевищив 2 млрд євро.
У співпраці з Банком реалізується низка проєктів з відбудови та відновлення.
Українська сторона наголосила на важливості якнайшвидшого продовження та ефективної реалізації проєктів з відновлення та розбудови електростанцій.
Як повідомлялось, в Україні на стадії реалізації перебувають 23 проєкти ЄІБ загальним обсягом понад 4,8 млрд євро. З них 11 проєктів спрямовані на підтримку транспортної інфраструктури, 5 - реалізуються у муніципальному секторі, включно з проєктами відновлення соціальної інфраструктури, 4 інвестиційні проєкти - в енергосекторі, 2 - у сфері освіти, 1 інвестиційний проєкт спрямований на підтримку та модернізацію логістичної мережі АТ "Укрпошта".
У квітні 2024 року Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України, яким визначено пріоритети та напрямки подальшої співпраці.
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