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АНАЛІТИКА

США виділять понад $190 млн на підтримку енергосектора України протягом п'яти років

 

USAID надасть понад $190 млн на проєкт "Збереження влади, підвищення стійкості та підключення" (SPARC), який передбачає терміново необхідну енергетичну допомогу уряду України протягом п'яти років, передає Енергореформа.

"Цей проект буде зосереджений на підвищенні стійкості, надійності, доступності та безпеки секторів електроенергетики, природного газу та централізованого теплопостачання в Україні та надасть важливу технічну допомогу, підтримку реформ, а також обладнання та послуги для підтримки енергопостачання", - йдеться в повідомленні на сайті USAID.

В агентстві акцентували, що 22 березня 2024 року Росія здійснила найбільшу на той час атаку на енергетичну інфраструктуру України, ще раз продемонструвавши нагальну потребу в цих інвестиціях.

USAID з початку повномасштабного вторгнення виділило майже $1 млрд на енергетичну допомогу України, зокрема, понад $475 млн екстреної підтримки протягом останніх двох зим на відновлення енергетичної інфраструктури.
Уточнюється, що це, зокрема, автотрансформатори для забезпечення передачі електроенергії та мобільні котельні для опалення шкіл та лікарень.

Там додали, що Сполучені Штати також виділять щонайменше $1,4 млрд додаткового фінансування для підтримки економічного відновлення України.
 

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