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АНАЛІТИКА

НКРЕКП планує переглянути тарифи на воду для непобутових споживачів

23:04 08.05.2024 |

Економіка

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів.

Відповідне рішення регулятор схвалив на засіданні 8 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, із 1 червня пропонується встановити такі оптові тарифи тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):

* КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" - 11,88 грн;
* КП "Водоканал" (Запоріжжя) - 9,36 грн;
* КП "Івано-Франківськводоекотехпром" - 6,87 грн;
* Львівводоканал - 9,02 грн;
* Чернівціводоканал - 10,26 грн;
* Київводоканал - 9,66 грн;
* Дніпроводоканал - 11,52 грн;
* Житомирводоканал - 17,52 грн;
* Черкасиводоканал - 10,51 грн;
* Харківводоканал - 9,88 грн.
 

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