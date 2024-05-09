НКРЕКП планує переглянути тарифи на воду для непобутових споживачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів.

Відповідне рішення регулятор схвалив на засіданні 8 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, із 1 червня пропонується встановити такі оптові тарифи тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):

* КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" - 11,88 грн;

* КП "Водоканал" (Запоріжжя) - 9,36 грн;

* КП "Івано-Франківськводоекотехпром" - 6,87 грн;

* Львівводоканал - 9,02 грн;

* Чернівціводоканал - 10,26 грн;

* Київводоканал - 9,66 грн;

* Дніпроводоканал - 11,52 грн;

* Житомирводоканал - 17,52 грн;

* Черкасиводоканал - 10,51 грн;

* Харківводоканал - 9,88 грн.