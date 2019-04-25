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Объемы строительства в Украине выросли на четверть
09:32 25.04.2019 |
Объемы строительства в марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 28,9%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в январе-марте рост составил 24,3%.
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-марте 2019 года составил 26,5 млрд грн.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение составили 79,6% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 11,5% и 8,9% соответственно.
Напомним, объемы промышленного производства в марте 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 2,1%. По данным Госстата, за январь-март промпроизводство сократилось на 0,9%.
По данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 п.п. и составляет минус 3,7%. Индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%.
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