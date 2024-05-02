Мінекономіки прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6%

Попри війну українська економіка у 2024 році, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, хоча російські ракетні обстріли можуть погіршити цей показник.

Як передає кореспондент Укрінформу, такий прогноз зробила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко, відкриваючи Форум Kyiv Investment Day.

Урядовиця нагадала, що після масштабного падіння економіки - майже на 30% у 2022 році - торік почалося зростання, яке становило щонайменше 5,3%.

«Очікуємо, що цього року економіка продовжить відновлення - принаймні на 4,5-4,6%. Звичайно, показники можуть бути гіршими через ракетні обстріли, в першу чергу української енергетичної інфраструктури, але наш базовий прогноз поки що на рівні 4,6%», - розповіла Свириденко.

За її словами, забезпечити таке зростання допоможе передовсім розвиток вітчизняного ВПК. У Мінекономіки підрахували: локалізація половини бюджету, виділеного на закупівлю озброєнь, і створення спільних виробництв з іноземними компаніями в нашій країні забезпечать додатковий приріст ВВП щонайменше на 3,6%.

«Навіть минулорічні показники засвідчили, що принаймні 1% зростання національного валового продукту забезпечив саме розвиток військово-промислового комплексу», - пояснила перший віцепрем'єр.

Другим драйвером економічного зростання вона назвала розвиток експорту і вдосконалення транспортних коридорів. Ідеться, зокрема, про поширення дії морського коридору не лише на аграрну, а й на інші види експортної продукції, у тому числі металургійну, а також товари з високою доданою вартістю.

«Для нас це критично важливо. Як, звичайно ж, і розширення енергетичних можливостей України, розбудова нових енергетичних потужностей. Нам потрібно будувати і розвивати децентралізовану високоманеврену генерацію», - наголосила Свириденко.

На її переконання, відновлення, яке триває попри все, - важливий аргумент на користь інвестування в Україну навіть за таких складних умов. Адже історія знає небагато країн, які, перебуваючи у війні, демонстрували економічне зростання.

Учасники Форуму Kyiv Investment Day, організованого Міністерством економіки за підтримки програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», обговорювали, важливість інвестування в Україну вже зараз, презентували конкретні проєкти, висловлювали бачення розв'язання проблем фінансування і страхування бізнесу в умовах війни.

Як повідомляв Укрінформ, у МВФ прогнозують цьогорічне зростання реального валового внутрішнього продукту України на 3,2%. У 2025 році темпи мають прискоритися до 6,5%, а до 2029-го - стабілізуватися на рівні 4,5% рік до року. За підсумками 2022-го економічне падіння становило 29%.