USAID допоможе Україні підготуватися до зими та розбудувати стійку економіку

Новий проєкт допомоги, за який проголосував Конгрес Сполучених Штатів, дозволяє Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) виділяти сотні мільйонів доларів на підтримку народу України.

Про це сказала заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман на Форумі Kyiv Investment Day, організованому Міністерством економіки за підтримки програми USAID «Конкуретноспроможна економіка України», передає кореспондент Укрінформу.

«Новий пакет допомоги дозволяє нам виділяти сотні мільйонів доларів на гуманітарну підтримку. Це означає щомісячні грошові виплати для десятків тисяч людей, укриття, підготовка до зими, психологічна підтримка для жертв конфлікту, а також продовження фінансування послуг на прифронтових територіях», - оголосила вона.

Коулман зауважила, що паралельно із нагальними викликами USAID фокусуватиметься на інвестиціях у стійкість та незалежність народу й економіки України в довготривалій перспективі, аби наша країна могла фінансувати власні потреби і стати сильнішою після конфлікту.

Зобов'язання з підтримки енергетики України, за словами заступниці адміністратора, сягнули майже мільярда доларів, і скоро американське Агентство мобілізує кошти з додаткового фінансування з тим, щоб допомогти Україні підготуватися до наступної зими.

Вона підкреслила, що американська допомога і бюджетна підтримка спираються на тривалу прихильність уряду України до відкритості, прозорості та боротьби з корупцією.

«Сьогоднішній поступ України в реформах під час війни є визначним, але попереду стільки роботи. Підзвітність уряду та прозорість залишаються ключовими передумовами для розвитку бізнес-середовища, яке просуватиме Україну вперед», - сказала Коулман.

Як повідомляв Укрінформ, у середу до Києва прибула заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман.

20 квітня нижня палата Конгресу США ухвалила проєкт закону H.R.8035 «Про додаткові асигнування на безпеку України - 2024», який передбачає понад $60 млрд на підтримку України.

Верхня палата Конгресу США 23 квітня ухвалила цей проєкт закону, а Президент США Джо Байден підписав закон 24 квітня.