Фінансові новини
- |
- 02.05.24
- |
- 02:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
USAID допоможе Україні підготуватися до зими та розбудувати стійку економіку
23:40 01.05.2024 |
Новий проєкт допомоги, за який проголосував Конгрес Сполучених Штатів, дозволяє Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) виділяти сотні мільйонів доларів на підтримку народу України.
Про це сказала заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман на Форумі Kyiv Investment Day, організованому Міністерством економіки за підтримки програми USAID «Конкуретноспроможна економіка України», передає кореспондент Укрінформу.
«Новий пакет допомоги дозволяє нам виділяти сотні мільйонів доларів на гуманітарну підтримку. Це означає щомісячні грошові виплати для десятків тисяч людей, укриття, підготовка до зими, психологічна підтримка для жертв конфлікту, а також продовження фінансування послуг на прифронтових територіях», - оголосила вона.
Коулман зауважила, що паралельно із нагальними викликами USAID фокусуватиметься на інвестиціях у стійкість та незалежність народу й економіки України в довготривалій перспективі, аби наша країна могла фінансувати власні потреби і стати сильнішою після конфлікту.
Зобов'язання з підтримки енергетики України, за словами заступниці адміністратора, сягнули майже мільярда доларів, і скоро американське Агентство мобілізує кошти з додаткового фінансування з тим, щоб допомогти Україні підготуватися до наступної зими.
Вона підкреслила, що американська допомога і бюджетна підтримка спираються на тривалу прихильність уряду України до відкритості, прозорості та боротьби з корупцією.
«Сьогоднішній поступ України в реформах під час війни є визначним, але попереду стільки роботи. Підзвітність уряду та прозорість залишаються ключовими передумовами для розвитку бізнес-середовища, яке просуватиме Україну вперед», - сказала Коулман.
Як повідомляв Укрінформ, у середу до Києва прибула заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман.
20 квітня нижня палата Конгресу США ухвалила проєкт закону H.R.8035 «Про додаткові асигнування на безпеку України - 2024», який передбачає понад $60 млрд на підтримку України.
Верхня палата Конгресу США 23 квітня ухвалила цей проєкт закону, а Президент США Джо Байден підписав закон 24 квітня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії – глава МЗС Латвії
|В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект
|Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради
|Внаслідок атаки безпілотників ГУР загорівся Рязанський НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінекономіки прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6%
|USAID допоможе Україні підготуватися до зими та розбудувати стійку економіку
|Рада посилить покарання за неявку за повісткою: Комітет схвалив законопроєкт до другого читання
|"Ліси України" включили до переліку особливо важливих для економіки держкомпаній
|В Україні нарахували 160 тисяч чиновників, мобілізовано – 2,5%, – НАДС
|В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект
Бізнес
|Вивчайте англійську мову з Google: Нова функція Speaking Practice
|Mazda показала новий кросовер Arata
|Глава Єврокомісії натякнула на заборону TikTok у ЄС
|Чипи TSMC розміром 120 x 120 мм з'являться завдяки новій технології CoWoS
|Українські школярі перемогли на міжнародному ШІ-хакатоні зі застосунком для вивчення жестової мови
|Vivo X100s із процесором Dimensity 9300+ встановив рекорд в AnTuTu, набравши понад 2,3 мільйона балів
|Відтепер більше реклами на YouTube, коли ви зупиняєте відео