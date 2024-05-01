Фінансові новини
- |
- 01.05.24
- |
- 18:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна у квітні 2024 р. експортувала 6,314 млн тонн зерна - Мінагрополітики
15:44 01.05.2024 |
Україна станом на 1 травня від початку 2023/24 маркетингового року експортувала 41,365 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 6,314 млн тонн було відвантажено у квітні, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики України із посиланням на дані Державної митної служби.
Згідно з повідомленням, на аналогічну дату минулого року загальний показник відвантажень становив 41,595 млн тонн, з яких у квітні - 3,619 млн тонн.
У розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано 15,778 млн тонн пшениці (у квітні цей показник становив 1,936 млн тонн), 2,202 млн тонн ячменю (231 тис. тонн), 1,2 тис. тонн жита (0,2 тис. тонн), 22,906 млн тонн кукурудзи (4,136 млн тонн).
Сумарний експорт українського борошна станом на 1 травня суттєво поступається торішньому показнику (127,7 тис. тонн) і оцінюється в 86,6 тис. тонн (у квітні - 7,4 тис. тонн), зокрема пшеничного - 81,9 тис. тонн (6,8 тис. тонн).
Як повідомлялося, низка джерел на українському ринку допускала скорочення експорту зернових у квітні 2024 року до 5 млн тонн через постійні обстріли російськими військами припортової інфраструктури, що ускладнило низці провідних трейдерів постачання агропродукції на зовнішні ринки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект
|Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради
|Внаслідок атаки безпілотників ГУР загорівся Рязанський НПЗ
|Німеччина передала Україні другу ППО Skynex, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|"Ліси України" включили до переліку особливо важливих для економіки держкомпаній
|В Україні нарахували 160 тисяч чиновників, мобілізовано – 2,5%, – НАДС
|В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект
|Україна у квітні 2024 р. експортувала 6,314 млн тонн зерна - Мінагрополітики
|Кабмін урізав ліміти за найпопулярнішим напрямком пільгових кредитів для бізнесу
|Міжнародний трейдер Qortia AG відновив відвантаження зерна з глибоководних портів України
Бізнес
|Вивчайте англійську мову з Google: Нова функція Speaking Practice
|Mazda показала новий кросовер Arata
|Глава Єврокомісії натякнула на заборону TikTok у ЄС
|Чипи TSMC розміром 120 x 120 мм з'являться завдяки новій технології CoWoS
|Українські школярі перемогли на міжнародному ШІ-хакатоні зі застосунком для вивчення жестової мови
|Vivo X100s із процесором Dimensity 9300+ встановив рекорд в AnTuTu, набравши понад 2,3 мільйона балів
|Відтепер більше реклами на YouTube, коли ви зупиняєте відео