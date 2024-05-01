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АНАЛІТИКА

Україна у квітні 2024 р. експортувала 6,314 млн тонн зерна - Мінагрополітики

15:44 01.05.2024 |

Новини АПК

 

Україна станом на 1 травня від початку 2023/24 маркетингового року експортувала 41,365 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 6,314 млн тонн було відвантажено у квітні, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики України із посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, на аналогічну дату минулого року загальний показник відвантажень становив 41,595 млн тонн, з яких у квітні - 3,619 млн тонн.

У розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано 15,778 млн тонн пшениці (у квітні цей показник становив 1,936 млн тонн), 2,202 млн тонн ячменю (231 тис. тонн), 1,2 тис. тонн жита (0,2 тис. тонн), 22,906 млн тонн кукурудзи (4,136 млн тонн).

Сумарний експорт українського борошна станом на 1 травня суттєво поступається торішньому показнику (127,7 тис. тонн) і оцінюється в 86,6 тис. тонн (у квітні - 7,4 тис. тонн), зокрема пшеничного - 81,9 тис. тонн (6,8 тис. тонн).

Як повідомлялося, низка джерел на українському ринку допускала скорочення експорту зернових у квітні 2024 року до 5 млн тонн через постійні обстріли російськими військами припортової інфраструктури, що ускладнило низці провідних трейдерів постачання агропродукції на зовнішні ринки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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