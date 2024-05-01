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В Україні нарахували 160 тисяч чиновників, мобілізовано – 2,5%, – НАДС
16:55 01.05.2024 |
Станом на 1 квітня 2024 року в Україні налічувалося 159 333 державних службовців, у першому кварталі їх кількість зменшилася на 571.
Водночас кількість вакантних посад на державній службі зросла на 1667 - до 40 769, повідомляє Національне агентство з питань державної служби (НАДС).
Фактична кількість працюючих державних службовців-жінок становить 119 696 осіб, чоловіків - лише 39 637.
При цьому з усієї кількості держслужбовців лише 4 180 (з них 812 - жінки) мобілізовано або проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формуваннях територіальних громад. Ця кількість упродовж трьох місяців зросла на 42 особи (з них 38 - жінки).
З початку повномасштабної агресії 138 державних службовців загинули, а 263 - зазнали поранення.
1180 державних службовців наразі перебувають за кордоном. Упродовж трьох місяців їх стало менше на 204 особи.
Скільки держслужбовців в Україні?
Як повідомлялося, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працювали 169 тис. осіб. За минулий рік їх фактична чисельність скоротилася на 6,8 тис. осіб.
Станом на початок 2023 року у 109 органах державної влади в Україні працювали 175,8 тис. осіб, протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб.
Станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінювалася у 28-34 млн. В Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи вважають, що до 2030 року вона може зменшитися до 24-32 мільйонів у межах кордону до початку повномасштабного вторгнення Росії.
Попри падіння фактичної кількості населення, показник кількості державних службовців в Україні не можна назвати завищеним, вважає міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
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