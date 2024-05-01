Фінансові новини

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АНАЛІТИКА

"Ліси України" включили до переліку особливо важливих для економіки держкомпаній

 

Держпідприємство "Ліси України" додали до переліку особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що має сприяти покращенню корпоративного управління.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 30 квітня, повідомляє Мінекономіки.

"Це перший крок до покращення корпоративного управління, яке дозволить залучити підприємству інвестиції. Формування наглядової ради на прозорому та відкритому конкурсі за участі комітету з призначення керівників, до якого входять представники як державних органів так і міжнародних організацій, це черговий етап для впровадження кращих норм корпоративного управління в держсекторі.

І ця практика вже продемонструвала свою ефективність в контексті інших особливо важливих для економіки компаній. Відповідно - це нові можливості для підприємства, вищий рівень незалежності в управлінні та залученні ресурсів, яких в умовах війни потребує економіка", - зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Зазначається, що "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України, належить до сфери управління Держлісагентства.

В управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

* ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;
* ведення мисливського господарства;
* охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.
За матеріалами: Економічна правда
 

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