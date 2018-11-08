Эксперты допускают небольшое подорожание арендных ставок в бизнес-центрах Киева

Владимир Цхведиани / UBR.ua

Активное развитие украинских компаний вынуждает их переезжать в новые офисы. Новым сотрудникам просто не хватает места, рассказал основатель компании Investment Development Property (IDP) Игорь Черненко.

«Компании расширяют штаты им нужны более просторные площади. Теснота в старых офисах - один из мотивов переездов. Но тут же возникает другая проблема: переезжать особенно некуда. Предложения офисных площадей класса А в Киеве недостаточно», - отметил он.

За три последних года, по подсчетам эксперта, наполняемость киевских бизнес-центров выросла втрое. Что подтверждается исследованиями: вакантность офисных площадей класса А по итогам сентября 2018 года выросла на 0,3%, и закрепилась на уровне 9,6%, сообщили в компании JLL.

Доля свободных площадей на офисном рынке Киева

«Ставки аренды стабилизировались на уровне $29 за квадратный метр (без учета НДС и эксплуатационных расходов). Рост ставок аренды в течение третьего квартала практически не фиксировался», - подчеркнула в беседе с UBR.ua руководитель отдела офисных площадей компании JLL Александра Глобина.

Небольшое подорожание эксперты допускают в четвертом квартале. Его объясняют повышением коммунальных тарифов, и ограничивают 10-15%.

Вообще же летом бизнес не сидел на месте, постоянно переезжал, подыскивая лучшую локацию. Так что управляющим компаниям скучать не приходилось: по данным компании JLL, совокупный объем сделок по аренде офисов за июль-сентябрь 2018 г. вырос на 7% (по сравнению со вторым кварталом), и вышел на 44,8 тыс. кв. м.

Зима - не самое лучше время для перемещений. В декабре-феврале совсем немногие крупные компании окажутся «на чемоданах». Так что управляющим останется лишь мечтать о новых клиентах. Кстати, из летних сделок эксперты выделили только одну сделку - смену локации компанией lifecell: ее центральный офис переместился из бизнес-центра Horizon Park в БЦ Eleven. Что в пресс-службе мобильного оператора UBR.ua объяснили, ожидаемым увеличением штата и более удобной транспортной инфраструктурой.

Что дальше

Сколько-нибудь заметный рост спроса на офисные помещения и существенное увеличение ставок в JLL прогнозируют не раньше первого полугодия 2019 года. Активизации ждут со стороны привычных арендаторов.

Структура сделок на рынке офисной недвижимости



Как и прежде, наибольший спрос на качественную недвижимость формируют финансовые и IT-компании, которые продолжают расширять бизнес и набирать новых сотрудников. В третьем квартале 2018 г. на эти две категории пришлось 38% офисного спроса в Киеве.

Выбирать им будет из чего, хотя новых бизнес-центров откроют совсем немного: по прогнозу JLL, в 2018-ом годовой объем ввода офисных площадей в Киеве сократится на 12% (по сравнению с 2017 годом), и составит лишь 38,6 тыс. кв. м. В третьем квартале в столице открыли лишь один купный офисный объект - БЦ «Лагода», фаза 3 (класс B, площадь 2,1 тыс. кв. м).

«Инвестиции в строительство новых бизнес центров в нынешнем состоянии рынка - риск. Пока ситуация на этом рынке благоприятная, арендные ставки растут, но что будет через два-три года - никто не знает», - прокомментировал ситуацию эксперт консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.