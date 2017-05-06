Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2017 г.

В апреле средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1265 долл. США/кв. м, относительно марта средняя цена уменьшилась на 0,2%. В национальной валюте - уменьшилась на 1,2% до 34025 грн./кв.м. (±1,5%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

За год, средняя цена за 1 кв. м квартир снизилась в долларах - на 10,9%, а в гривнах - на 5,7%,

Индекс роста в долларах составил 0,89, в гривнах 0,94.

Цены на дешевое/дорогое жилье



Относительно марта средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась на 0,9% до 19395 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 1,6% до 59395 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте не изменились - 721 долл. США/кв. м, в «дорогом» уменьшились - на 0,7% до 2208 долл./кв. м. Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,06.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева





За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 6,1%, а в «дешевом» - на 5,1%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 11,3%, в «дешевом» - на 10,3%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, апрель 2017 г.





Расположение Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср.цена,грн Ср. цена, грн/кв.м Изм., % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм., % В целом по Киеву 21632 69 2 479 121 34 025 -1,2 92 161 1 265 -0,2 Левый берег 7086 65 1 759 598 26 825 -1,1 65 413 997 -0,1

1-комн. 2294 43 1 171 678 27 291 -0,5 43 557 1 015 0,4

2-комн. 2139 62 1 723 009 27 164 -1,1 64 052 1 010 -0,2

3-комн. 2281 83 2 214 388 26 188 -1,4 82 319 974 -0,5

4-комн. 372 106 2 806 838 25 907 -1,2 104 343 963 -0,2 Правый берег 10481 66 2 154 882 31 355 -0,8 80 107 1 166 0,1

1-комн. 3165 41 1 256 547 30 031 0,1 46 712 1 116 1,0

2-комн. 3384 62 2 050 094 32 151 -0,9 76 212 1 195 0,1

3-комн. 3361 85 2 767 625 31 356 -1,4 102 886 1 166 -0,4

4-комн. 571 117 4 147 517 33 976 -3,6 154 183 1 263 -2,7 Центр 4065 83 4 569 456 53 461 -1,1 169 868 1 987 -0,1

1-комн. 799 47 2 266 322 48 357 -1,2 84 250 1 798 -0,3

2-комн. 1431 69 3 806 721 54 240 -0,4 141 514 2 016 0,6

3-комн. 1417 102 5 739 851 55 303 -0,8 213 377 2 056 0,1

4-комн. 418 140 7 615 457 54 308 -3,1 283 102 2 019 -2,2





За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение цен в Голосеевском районе - на 0,6%. В остальных районах - снижение: от 0,6% в Шевченковском до 1,6% в Печерском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Соломенском и в Шевченковском районах - от 0,04% до 1,6%, в остальных районах уменьшилась - от 0,3% до 0,7%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, апрель 2017 г.





Район Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср.цена,грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в грн.,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в $, % В целом по Киеву 21632 69 2 479 121 34 025 -1,2 92 161 1 265 -0,2

1-комн. 6258 43 1 354 361 31 366 0,0 50 348 1 166 0,9

2-комн. 6954 63 2 310 965 35 162 -1,1 85 909 1 307 -0,2

3-комн. 7059 88 3 185 431 34 493 -2,2 118 418 1 282 -1,3

4-комн. 1361 121 4 846 170 38 015 -2,8 180 155 1 413 -1,9 Голосеевский 2735 69 2 323 458 32 456 0,6 86 374 1 207 1,6

1-комн. 918 44 1 289 455 29 162 1,1 47 935 1 084 2,1

2-комн. 909 66 2 257 119 33 724 0,1 83 908 1 254 1,0

3-комн. 790 91 3 189 753 33 945 0,5 118 578 1 262 1,5

4-комн. 118 127 5 078 921 38 333 -2,8 188 807 1 425 -1,9 Дарницкий 3623 68 1 908 069 27 649 -0,8 70 932 1 028 0,2

1-комн. 1237 44 1 229 822 27 545 -0,2 45 718 1 024 0,8

2-комн. 1089 67 1 930 165 28 405 -0,7 71 753 1 056 0,2

3-комн. 1124 89 2 441 615 27 066 -1,1 90 766 1 006 -0,2

4-комн. 173 113 3 152 144 27 420 -2,2 117 180 1 019 -1,3 Деснянский 1343 62 1 426 338 23 345 -0,9 53 024 868 0,04

1-комн. 396 39 973 526 24 764 -1,4 36 191 921 -0,5

2-комн. 335 57 1 366 123 24 030 -0,2 50 785 893 0,7

3-комн. 522 77 1 720 067 22 248 -1,0 63 943 827 -0,1

4-комн. 90 92 1 939 221 20 919 -0,2 72 090 778 0,7 Днепровский 2120 62 1 716 982 27 622 -1,4 63 828 1 027 -0,4

1-комн. 661 42 1 181 579 28 330 -0,2 43 925 1 053 0,7

2-комн. 715 59 1 574 707 26 743 -1,9 58 539 994 -1,0

3-комн. 635 78 2 218 534 27 874 -2,0 82 473 1 036 -1,1

4-комн. 109 107 2 975 165 27 624 -1,4 110 601 1 027 -0,4 Оболонский 1581 67 2 524 155 35 463 -1,2 93 835 1 318 -0,3

1-комн. 446 39 1 438 435 35 371 -0,7 53 473 1 315 0,2

2-комн. 444 61 2 273 880 35 386 -1,3 84 531 1 315 -0,4

3-комн. 586 82 3 064 832 34 776 -2,7 113 934 1 293 -1,8

4-комн. 105 122 5 176 698 40 016 5,2 192 442 1 488 6,1 Печерский 2659 83 4 697 882 55 046 -1,6 174 642 2 046 -0,7

1-комн. 557 46 2 325 162 49 530 -1,2 86 437 1 841 -0,3

2-комн. 980 69 3 955 587 55 703 -0,5 147 048 2 071 0,4

3-комн. 887 104 6 113 240 57 426 -1,3 227 258 2 135 -0,4

4-комн. 235 143 8 075 039 56 398 -5,4 300 187 2 097 -4,5 Подольский 1234 63 1 979 481 30 146 -1,4 73 587 1 121 -0,5

1-комн. 392 40 1 112 712 27 849 -0,5 41 365 1 035 0,5

2-комн. 421 63 2 013 179 31 199 -1,4 74 839 1 160 -0,4

3-комн. 362 81 2 520 764 30 534 -2,8 93 709 1 135 -1,9

4-комн. 59 112 4 167 635 35 500 -3,0 154 931 1 320 -2,1 Святошинский 1690 63 1 675 601 26 294 -1,4 62 290 977 -0,5

1-комн. 489 39 1 048 481 26 526 -1,3 38 977 986 -0,4

2-комн. 481 60 1 608 047 26 671 -1,6 59 779 991 -0,7

3-комн. 587 78 2 037 590 25 853 -1,5 75 747 961 -0,5

4-комн. 133 100 2 627 989 26 021 -0,9 97 695 967 0,0 Соломенский 2150 67 2 166 639 31 148 -0,7 80 544 1 158 0,2

1-комн. 606 42 1 321 245 31 008 0,9 49 117 1 153 1,9

2-комн. 692 60 1 949 052 31 430 -1,7 72 455 1 168 -0,8

3-комн. 732 87 2 733 305 30 529 -1,6 101 610 1 135 -0,6

4-комн. 120 122 4 233 969 34 001 1,2 157 397 1 264 2,2 Шевченковский 2497 75 3 360 273 42 510 -0,6 124 917 1 580 0,3

1-комн. 556 43 1 650 755 37 540 -1,9 61 366 1 396 -1,0

2-комн. 888 63 2 789 835 42 507 -1,0 103 711 1 580 -0,1

3-комн. 834 94 4 302 043 44 416 -0,1 159 927 1 651 0,8

4-комн. 219 133 6 426 958 47 885 -0,6 238 920 1 780 0,3





Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в апреле уменьшилось на 3,4% относительно марта и составило 21632 квартиры. Объем предложения уменьшился в общей площади на 3,3%, в долларовом выражении - на 4%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

За год количество квартир возросло на 15,3%.

Индекс роста составил 1,15.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12,5% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 8,5% ниже средней цены марта и составляет 31488 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 7,7%, 1171 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра за месяц не изменилась - 1087 дол. США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 33% от общего количества, в Центре Киева - 19%. Снижение количества квартир наблюдался на Левом берегу - на 1%, на Правом берегу - на 4,6% и в Центре Киева - на 4,3%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 29%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные -33% и 4-х комнатные - 6%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 6,4%, двухкомнатных - на 2,4%, трехкомнатных - на 2%, четырехкомнатных - на 0,7%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 17%. В Голосеевском - 13%, в Печерском - 12%, в Шевченковском - 11%, в Днепровском и Соломенском - по 10% в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир в: Оболонском - 7%, в Деснянском и в Подольском районах - по 6%.

Увеличение предложения наблюдалось в Деснянском районе - на 2,3% и в Оболонском - на 1,7%. В остальных районах уменьшение количества квартир составило от 1,4% в Дарницком районе до 8,9% в Голосеевском.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 29%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 13%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 5%.