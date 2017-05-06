Финансовые новости
- |
- 06.05.17
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2017 г.
11:05 04.05.2017 |
В апреле средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1265 долл. США/кв. м, относительно марта средняя цена уменьшилась на 0,2%. В национальной валюте - уменьшилась на 1,2% до 34025 грн./кв.м. (±1,5%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
За год, средняя цена за 1 кв. м квартир снизилась в долларах - на 10,9%, а в гривнах - на 5,7%,
Индекс роста в долларах составил 0,89, в гривнах 0,94.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно марта средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась на 0,9% до 19395 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 1,6% до 59395 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте не изменились - 721 долл. США/кв. м, в «дорогом» уменьшились - на 0,7% до 2208 долл./кв. м. Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,06.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 6,1%, а в «дешевом» - на 5,1%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 11,3%, в «дешевом» - на 10,3%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, апрель 2017 г.
|
Расположение
|
Кол-во комнат
|
К-во квартир
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср.цена,грн
|
Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм., %
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм., %
|
В целом по Киеву
|
21632
|
69
|
2 479 121
|
34 025
|
-1,2
|
92 161
|
1 265
|
-0,2
|
Левый берег
|
7086
|
65
|
1 759 598
|
26 825
|
-1,1
|
65 413
|
997
|
-0,1
|
|
1-комн.
|
2294
|
43
|
1 171 678
|
27 291
|
-0,5
|
43 557
|
1 015
|
0,4
|
|
2-комн.
|
2139
|
62
|
1 723 009
|
27 164
|
-1,1
|
64 052
|
1 010
|
-0,2
|
|
3-комн.
|
2281
|
83
|
2 214 388
|
26 188
|
-1,4
|
82 319
|
974
|
-0,5
|
|
4-комн.
|
372
|
106
|
2 806 838
|
25 907
|
-1,2
|
104 343
|
963
|
-0,2
|
Правый берег
|
10481
|
66
|
2 154 882
|
31 355
|
-0,8
|
80 107
|
1 166
|
0,1
|
|
1-комн.
|
3165
|
41
|
1 256 547
|
30 031
|
0,1
|
46 712
|
1 116
|
1,0
|
|
2-комн.
|
3384
|
62
|
2 050 094
|
32 151
|
-0,9
|
76 212
|
1 195
|
0,1
|
|
3-комн.
|
3361
|
85
|
2 767 625
|
31 356
|
-1,4
|
102 886
|
1 166
|
-0,4
|
|
4-комн.
|
571
|
117
|
4 147 517
|
33 976
|
-3,6
|
154 183
|
1 263
|
-2,7
|
Центр
|
4065
|
83
|
4 569 456
|
53 461
|
-1,1
|
169 868
|
1 987
|
-0,1
|
|
1-комн.
|
799
|
47
|
2 266 322
|
48 357
|
-1,2
|
84 250
|
1 798
|
-0,3
|
|
2-комн.
|
1431
|
69
|
3 806 721
|
54 240
|
-0,4
|
141 514
|
2 016
|
0,6
|
|
3-комн.
|
1417
|
102
|
5 739 851
|
55 303
|
-0,8
|
213 377
|
2 056
|
0,1
|
|
4-комн.
|
418
|
140
|
7 615 457
|
54 308
|
-3,1
|
283 102
|
2 019
|
-2,2
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение цен в Голосеевском районе - на 0,6%. В остальных районах - снижение: от 0,6% в Шевченковском до 1,6% в Печерском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Соломенском и в Шевченковском районах - от 0,04% до 1,6%, в остальных районах уменьшилась - от 0,3% до 0,7%.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, апрель 2017 г.
|
Район
|
Кол-во комнат
|
К-во квартир
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср.цена,грн
|
Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм. в грн.,%
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм. в $, %
|
В целом по Киеву
|
21632
|
69
|
2 479 121
|
34 025
|
-1,2
|
92 161
|
1 265
|
-0,2
|
|
1-комн.
|
6258
|
43
|
1 354 361
|
31 366
|
0,0
|
50 348
|
1 166
|
0,9
|
|
2-комн.
|
6954
|
63
|
2 310 965
|
35 162
|
-1,1
|
85 909
|
1 307
|
-0,2
|
|
3-комн.
|
7059
|
88
|
3 185 431
|
34 493
|
-2,2
|
118 418
|
1 282
|
-1,3
|
|
4-комн.
|
1361
|
121
|
4 846 170
|
38 015
|
-2,8
|
180 155
|
1 413
|
-1,9
|
Голосеевский
|
2735
|
69
|
2 323 458
|
32 456
|
0,6
|
86 374
|
1 207
|
1,6
|
|
1-комн.
|
918
|
44
|
1 289 455
|
29 162
|
1,1
|
47 935
|
1 084
|
2,1
|
|
2-комн.
|
909
|
66
|
2 257 119
|
33 724
|
0,1
|
83 908
|
1 254
|
1,0
|
|
3-комн.
|
790
|
91
|
3 189 753
|
33 945
|
0,5
|
118 578
|
1 262
|
1,5
|
|
4-комн.
|
118
|
127
|
5 078 921
|
38 333
|
-2,8
|
188 807
|
1 425
|
-1,9
|
Дарницкий
|
3623
|
68
|
1 908 069
|
27 649
|
-0,8
|
70 932
|
1 028
|
0,2
|
|
1-комн.
|
1237
|
44
|
1 229 822
|
27 545
|
-0,2
|
45 718
|
1 024
|
0,8
|
|
2-комн.
|
1089
|
67
|
1 930 165
|
28 405
|
-0,7
|
71 753
|
1 056
|
0,2
|
|
3-комн.
|
1124
|
89
|
2 441 615
|
27 066
|
-1,1
|
90 766
|
1 006
|
-0,2
|
|
4-комн.
|
173
|
113
|
3 152 144
|
27 420
|
-2,2
|
117 180
|
1 019
|
-1,3
|
Деснянский
|
1343
|
62
|
1 426 338
|
23 345
|
-0,9
|
53 024
|
868
|
0,04
|
|
1-комн.
|
396
|
39
|
973 526
|
24 764
|
-1,4
|
36 191
|
921
|
-0,5
|
|
2-комн.
|
335
|
57
|
1 366 123
|
24 030
|
-0,2
|
50 785
|
893
|
0,7
|
|
3-комн.
|
522
|
77
|
1 720 067
|
22 248
|
-1,0
|
63 943
|
827
|
-0,1
|
|
4-комн.
|
90
|
92
|
1 939 221
|
20 919
|
-0,2
|
72 090
|
778
|
0,7
|
Днепровский
|
2120
|
62
|
1 716 982
|
27 622
|
-1,4
|
63 828
|
1 027
|
-0,4
|
|
1-комн.
|
661
|
42
|
1 181 579
|
28 330
|
-0,2
|
43 925
|
1 053
|
0,7
|
|
2-комн.
|
715
|
59
|
1 574 707
|
26 743
|
-1,9
|
58 539
|
994
|
-1,0
|
|
3-комн.
|
635
|
78
|
2 218 534
|
27 874
|
-2,0
|
82 473
|
1 036
|
-1,1
|
|
4-комн.
|
109
|
107
|
2 975 165
|
27 624
|
-1,4
|
110 601
|
1 027
|
-0,4
|
Оболонский
|
1581
|
67
|
2 524 155
|
35 463
|
-1,2
|
93 835
|
1 318
|
-0,3
|
|
1-комн.
|
446
|
39
|
1 438 435
|
35 371
|
-0,7
|
53 473
|
1 315
|
0,2
|
|
2-комн.
|
444
|
61
|
2 273 880
|
35 386
|
-1,3
|
84 531
|
1 315
|
-0,4
|
|
3-комн.
|
586
|
82
|
3 064 832
|
34 776
|
-2,7
|
113 934
|
1 293
|
-1,8
|
|
4-комн.
|
105
|
122
|
5 176 698
|
40 016
|
5,2
|
192 442
|
1 488
|
6,1
|
Печерский
|
2659
|
83
|
4 697 882
|
55 046
|
-1,6
|
174 642
|
2 046
|
-0,7
|
|
1-комн.
|
557
|
46
|
2 325 162
|
49 530
|
-1,2
|
86 437
|
1 841
|
-0,3
|
|
2-комн.
|
980
|
69
|
3 955 587
|
55 703
|
-0,5
|
147 048
|
2 071
|
0,4
|
|
3-комн.
|
887
|
104
|
6 113 240
|
57 426
|
-1,3
|
227 258
|
2 135
|
-0,4
|
|
4-комн.
|
235
|
143
|
8 075 039
|
56 398
|
-5,4
|
300 187
|
2 097
|
-4,5
|
Подольский
|
1234
|
63
|
1 979 481
|
30 146
|
-1,4
|
73 587
|
1 121
|
-0,5
|
|
1-комн.
|
392
|
40
|
1 112 712
|
27 849
|
-0,5
|
41 365
|
1 035
|
0,5
|
|
2-комн.
|
421
|
63
|
2 013 179
|
31 199
|
-1,4
|
74 839
|
1 160
|
-0,4
|
|
3-комн.
|
362
|
81
|
2 520 764
|
30 534
|
-2,8
|
93 709
|
1 135
|
-1,9
|
|
4-комн.
|
59
|
112
|
4 167 635
|
35 500
|
-3,0
|
154 931
|
1 320
|
-2,1
|
Святошинский
|
1690
|
63
|
1 675 601
|
26 294
|
-1,4
|
62 290
|
977
|
-0,5
|
|
1-комн.
|
489
|
39
|
1 048 481
|
26 526
|
-1,3
|
38 977
|
986
|
-0,4
|
|
2-комн.
|
481
|
60
|
1 608 047
|
26 671
|
-1,6
|
59 779
|
991
|
-0,7
|
|
3-комн.
|
587
|
78
|
2 037 590
|
25 853
|
-1,5
|
75 747
|
961
|
-0,5
|
|
4-комн.
|
133
|
100
|
2 627 989
|
26 021
|
-0,9
|
97 695
|
967
|
0,0
|
Соломенский
|
2150
|
67
|
2 166 639
|
31 148
|
-0,7
|
80 544
|
1 158
|
0,2
|
|
1-комн.
|
606
|
42
|
1 321 245
|
31 008
|
0,9
|
49 117
|
1 153
|
1,9
|
|
2-комн.
|
692
|
60
|
1 949 052
|
31 430
|
-1,7
|
72 455
|
1 168
|
-0,8
|
|
3-комн.
|
732
|
87
|
2 733 305
|
30 529
|
-1,6
|
101 610
|
1 135
|
-0,6
|
|
4-комн.
|
120
|
122
|
4 233 969
|
34 001
|
1,2
|
157 397
|
1 264
|
2,2
|
Шевченковский
|
2497
|
75
|
3 360 273
|
42 510
|
-0,6
|
124 917
|
1 580
|
0,3
|
|
1-комн.
|
556
|
43
|
1 650 755
|
37 540
|
-1,9
|
61 366
|
1 396
|
-1,0
|
|
2-комн.
|
888
|
63
|
2 789 835
|
42 507
|
-1,0
|
103 711
|
1 580
|
-0,1
|
|
3-комн.
|
834
|
94
|
4 302 043
|
44 416
|
-0,1
|
159 927
|
1 651
|
0,8
|
|
4-комн.
|
219
|
133
|
6 426 958
|
47 885
|
-0,6
|
238 920
|
1 780
|
0,3
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в апреле уменьшилось на 3,4% относительно марта и составило 21632 квартиры. Объем предложения уменьшился в общей площади на 3,3%, в долларовом выражении - на 4%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
За год количество квартир возросло на 15,3%.
Индекс роста составил 1,15.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12,5% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 8,5% ниже средней цены марта и составляет 31488 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 7,7%, 1171 долл. США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра за месяц не изменилась - 1087 дол. США/кв.м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 33% от общего количества, в Центре Киева - 19%. Снижение количества квартир наблюдался на Левом берегу - на 1%, на Правом берегу - на 4,6% и в Центре Киева - на 4,3%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 29%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные -33% и 4-х комнатные - 6%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 6,4%, двухкомнатных - на 2,4%, трехкомнатных - на 2%, четырехкомнатных - на 0,7%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 17%. В Голосеевском - 13%, в Печерском - 12%, в Шевченковском - 11%, в Днепровском и Соломенском - по 10% в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир в: Оболонском - 7%, в Деснянском и в Подольском районах - по 6%.
Увеличение предложения наблюдалось в Деснянском районе - на 2,3% и в Оболонском - на 1,7%. В остальных районах уменьшение количества квартир составило от 1,4% в Дарницком районе до 8,9% в Голосеевском.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 29%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 13%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 5%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Межбанк перестали заваливать долларом, и 5 мая курс курс доллара подрос
ТОП-НОВОСТИ
|Международные резервы НБУ увеличились на 13,6% до $17,2 млрд
|Решение Совета Европы по поводу Крыма: как Страсбург помогает Украине выиграть в Гааге
|Первый союзник. Чем Канада ценна для Украины, и наоборот
|Стиглиц: рано праздновать поражение антиглобалистов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Межбанк перестали заваливать долларом, и 5 мая курс курс доллара подрос
|Евро дорожает к доллару 5 мая в преддверии второго тура выборов во Франции
|Рынок акций Украины завершил торги в 5 мая умеренным снижением
|Цена золота 5 мая замедлила рост на сильной статистике из США
|В 1-м квартале прибыль банков составила 5,1 млрд гривен
|Международные резервы НБУ увеличились на 13,6% до $17,2 млрд
Это интересно
|Facebook снова берётся обеспечить жителей Индии доступом в Сеть, но теперь уже не бесплатно
|Функция View Mixed Reality в Windows 10 позволит опробовать дополненную реальность посредством обычной web-камеры
|Первые спутники SpaceX для обеспечения доступа в Сеть будут выведены на орбиту в 2019 году
|Nissan предложил водителям "цифровой детокс"
|В Великобритании сделали "пластиковые" дороги
|Microsoft представила новую беспроводную мышь Surface Arc Mouse
|7 финансовых уроков от самого богатого человека мира