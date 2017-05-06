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Обзор рынка новостроек Киева: апрель 2017 г.
10:37 04.05.2017 |
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в апреле 2017 года составила 23277 грн./кв.м.(±1,6%). Относительно марта средняя стоимость уменьшилась на 0,3%.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 0,1%.
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Голосеевском (на 1,3%), Оболонском (на 2%) и в Соломенском (на 1,6%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,7% в Деснянском до 8,1% в Печерском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, апрель 2017 г.
|
Район
|
Кол-во ЖК
|
Выборка квартир, ед.
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср. цена квартиры, грн.
|
Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм. в ,%
|
В целом по Киеву
|
169
|
2 556
|
70
|
1 709 038
|
23 277
|
-0,3
|
Голосеевский
|
33
|
467
|
70
|
1 685 583
|
22 397
|
-1,3
|
Дарницкий
|
25
|
357
|
62
|
1 152 203
|
18 253
|
1,6
|
Деснянский
|
3
|
98
|
57
|
926 826
|
16 124
|
0,7
|
Днепровский
|
14
|
244
|
65
|
1 331 643
|
20 324
|
1,5
|
Оболонский
|
9
|
98
|
68
|
1 783 406
|
25 988
|
-2,0
|
Печерский
|
19
|
205
|
82
|
3 433 895
|
41 614
|
8,1
|
Подольский
|
11
|
320
|
74
|
1 705 793
|
22 574
|
1,0
|
Святошинский
|
12
|
227
|
68
|
1 293 304
|
19 007
|
1,0
|
Соломенский
|
25
|
269
|
70
|
1 579 303
|
22 553
|
-1,6
|
Шевченковский
|
18
|
271
|
82
|
2 254 488
|
26 935
|
3,7
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно марта составило:
* эконом-класс - рост на 1,2% до 16984 грн./кв.м;
* комфорт-класс - снижение на 0,9% до 21692 грн./кв.м;
* бизнес-класс - рост на 2% до 30498 грн./кв.м;
* премиум-класс - рост на 0,1% до 46419 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, апрель 2017г.
|
Класс
|
К-во ЖК / комнат
|
Выборка
квартир, ед.
|
Ср. общая
пл., кв.м
|
Ср. цена
квартиры, грн.
|
Средняя цена,
грн/кв.м
|
Изм. ,%
|
В целом по Киеву
|
169
|
2 556
|
70
|
1 709 038
|
23 277
|
-0,3
|
Эконом
|
56
|
1 132
|
63
|
1 073 487
|
16 984
|
1,2
|
1-комн.
|
467
|
43
|
746 679
|
17 396
|
0,4
|
2-комн.
|
379
|
66
|
1 114 215
|
16 764
|
1,5
|
3-комн.
|
238
|
88
|
1 471 610
|
16 629
|
1,7
|
4≥комн.
|
48
|
120
|
1 957 444
|
16 463
|
2,7
|
Комфорт
|
50
|
731
|
68
|
1 477 321
|
21 692
|
-0,9
|
1-комн.
|
275
|
44
|
980 820
|
22 002
|
-1,7
|
2-комн.
|
235
|
67
|
1 442 242
|
21 562
|
-1,3
|
3-комн.
|
169
|
92
|
1 957 245
|
21 397
|
0,3
|
4≥комн.
|
52
|
127
|
2 724 824
|
21 596
|
1,0
|
Бизнес
|
43
|
487
|
83
|
2 531 976
|
30 498
|
2,0
|
1-комн.
|
160
|
50
|
1 545 990
|
30 865
|
1,0
|
2-комн.
|
147
|
76
|
2 282 317
|
30 188
|
2,3
|
3-комн.
|
130
|
102
|
3 061 648
|
29 784
|
2,3
|
4≥комн.
|
50
|
157
|
5 043 978
|
32 096
|
3,0
|
Премиум
|
20
|
206
|
87
|
4 073 757
|
46 419
|
0,1
|
1-комн.
|
71
|
56
|
2 597 800
|
46 370
|
1,1
|
2-комн.
|
65
|
85
|
3 971 213
|
46 641
|
0,3
|
3-комн.
|
57
|
115
|
5 318 081
|
45 694
|
-0,6
|
4≥комн.
|
13
|
148
|
7 191 593
|
48 760
|
-4,2
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39226 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 14884 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.
Медианная цена квадратного метра квартир составила 20000 грн.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В апреле к продаже предлагались квартиры 63 операторами в 169 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 33% и комфорт-класса - 30%. Доля новостроек бизнес-класса - 25%, премиум-класса - 12% от общего количества.
В апреле большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 20%, в Дарницком и в Соломенском - по 15%, в Печерском и в Шевченковском - по 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 8%, в Святошинском - 7%, в Подольском - 6%, в Оболонском - 5% и в Деснянском районе - 2%.
В апреле были начаты или восстановлены продажи квартир в 13 жилых комплексах.
Прекращены или приостановлены продажи квартир в 3-х объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 32 новостройках - на 800-2000 грн./кв.м.
Снижена стоимость квартир в 10 объектах - на 500-1000 грн./кв.м.
Количество проанализированных новостроек: 169
Количество компаний операторов: 63
Ввод в эксплуатацию: введенные - 2 кв. 2020 г.
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