НБУ отмечает увеличение обращений потребителей относительно деятельности страховых компаний

Национальный банк Украины в настоящее время отмечает четкий тренд роста количества обращений относительно деятельности страховых компаний, отметила начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук на пресс-конференции в среду

"НБУ стал регулятором небанковского рынка с июня 2020 года. За второе полугодие по деятельности страховых компаний поступило около 2 тыс. письменных обращений. Если в сентябре-октябре отмечалось падение обращений, то сейчас видим четкий тренд на рост", отметила она.

При этом Лобайчук подчеркнула, что такой рост касается не только страховщиков, но и других организаций небанковского рынка. При этом она подчеркнула, что в НБУ процесс работы с обращениями потребителей услуг банков и небанковских организаций одинаковый.

Что касается страховщиков, то сначала заявление изучается на предмет, есть ли основания признать наличие нарушения. Как правило, в 3% обращений вопрос звучит в общем и не является основанием для запроса той или иной информации. Если регулятор понимает, что скорее всего было нарушение, обращается в СК с просьбой предоставить дополнительную информацию, на что у компании есть 10 дней. Материалы анализируются и при необходимости задаются дополнительные вопросы.

"Если мы видим не соответствие и страховая компания все-таки манипулирует отдельными условиями договора, которые предусматривают осуществление выплаты, мы с ними общаемся. В принципе большинство страховых компаний идут на встречу и выполняют договорные обязательства со своим клиентом без применения мер воздействия. Однако есть несколько компаний, которые очень плохо идут на контакт, не только в этом вопросе, но и по всем другим вопросам регулятора. Поэтому с ними будет отдельная беседа в рамках выездной проверки", - отметила она.

Лобайчук также сообщила, что в целом из общего количества жалоб потребителей в 27% случаев они были удовлетворены полностью, около 30% - частично, поскольку сам клиент иногда не понимал условий договора и хотел выплату больше, чем это предусматривают договорные отношения.