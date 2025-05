Акції в Азії стримані на тлі торгової обережності. Японія падає на коментарях Банку Японії про підвищення ставки

Більшість азіатських акцій у вівторок торгувалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки інвестори залишалися на межі через нові торгові мита США, в той час як японські ринки впали після того, як голова Банку Японії Кадзуо Уеда дав зрозуміти, що можливе подальше підвищення процентних ставок.

Регіональні ринки отримали скупі торгові сигнали з Волл-стріт, яка була закрита в понеділок на День пам'яті. Але ф'ючерси на американські фондові індекси різко зросли на азіатських торгах, оскільки інвестори вітали рішення президента Дональда Трампа відкласти введення різких торговельних мит проти Європейського Союзу.

Ф'ючерси на S&P 500 підскочили на 0,9%.

Цього тижня, особливо в технологічному секторі, основна увага була зосереджена на майбутній звітності корпорації NVIDIA, що займається розробкою штучного інтелекту, яка має бути опублікована в середу.

Японський Nikkei 225 впав на 0,3%, в той час як TOPIX не змінився після того, як голова Банку Японії Уеда вказав на ризики, пов'язані з високою базовою інфляцією, і попередив, що центральний банк буде підвищувати процентні ставки, якщо японська економіка покращиться.

Уеда сказав, що якщо майбутні економічні показники продовжуватимуть сигналізувати про зростання, Банк Японії буде і надалі зменшувати пом'якшення монетарної політики. Він також сказав, що інфляція в Японії була найближчою до цільового показника Банку Японії у 2% річних за останні 30 років.

Коментарі Уеда з'явилися після того, як дані минулого тижня показали більше, ніж очікувалося, зростання споживчої інфляції в Японії, оскільки приватні витрати були підтримані сильним весняним підвищенням заробітної плати.

Але економіка Японії скоротилася в першому кварталі 2025 року на тлі зростаючого занепокоєння щодо впливу торговельних мит США на місцевий бізнес, особливо на автовиробників.

У вівторок азіатські ринки рухалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки інвестори залишалися в напрузі через нові торгові мита США. Хоча Трамп відклав запропоновані ним мита для ЄС, він не відповів на свою погрозу обкласти митами імпорт смартфонів в США, що може погано позначитися на кількох азіатських технологічних компаніях.

Південнокорейський індекс KOSPI був одним з найгірших в Азії у вівторок, знизившись на 0,5%, оскільки виробники чіпів Samsung Electronics Co Ltd і SK Hynix Inc відступили. Samsung також може підпасти під американські імпортні мита на смартфони.

Загроза Трампа щодо мит на смартфони була спрямована в першу чергу на Apple Inc, що призвело, цього тижня, до падіння акцій азіатських постачальників компанії. Гонконгські та китайські компанії AAC Technologies і Luxshare Precision Industry Co Ltd втратили майже 2% кожна. Xiaomi Corp втратила 0,7% перед квартальною звітністю, яка має бути опублікована пізніше цього дня.

Індекс Hang Seng додав 0,2%, в той час як індекси материкового Шанхаю Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,4% і 0,1% відповідно.

Тайванський TSMC впав на 1%, в той час як Hon Hai Precision Industry Co Ltd виріс на 0,3%.

Акції компанії JD.com, що котируються на Гонконгській біржі, різко впали після того, як генеральний директор конкуруючої компанії Meituan Ван Сін заявив про посилення конкуренції на китайському ринку миттєвої роздрібної торгівлі.

Сінгапурський індекс Straits Times не змінився, в той час як австралійський ASX 200 виріс на 0,1%. Акції BHP Group Ltd зросли на 1,5% після повідомлення про те, що компанія веде переговори про продаж частини своїх бразильських мідних і золотих активів Nexa Group.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 незначно впали, що вказує на відкриття флету для індексу після того, як він знову піднявся вище рівня 25 000 в понеділок.