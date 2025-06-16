НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5066 грн/$1

Кілька учасників звернули увагу, що одним із проінфляційних чинників є зміцнення євро до долара США (а відповідно й до гривні), що має значний вплив на ціни багатьох імпортних позицій. Крім того, на цінах на продовольство вже позначилися недостатність опадів та заморозки навесні.