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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5066 грн/$1
12:37 16.06.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 16 червня 2025 року.
|Показник
|13.06.2025
|16.06.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4332
|41.5066
|0.18
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 16 червня- 41,4466 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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