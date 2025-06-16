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Курс долара США знижується проти євро, слабо змінюється до фунта та єни
15:39 16.06.2025 |
Курс долара США знижується в парі з євро і несуттєво змінюється проти фунта стерлінгів і японської єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,17%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.
Учасники ринку продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході. У ніч на п'ятницю, 13 червня, Ізраїль завдав масованих ударів по Ірану, спровокувавши відповідну реакцію з боку Тегерана. Обмін ударами триває четвертий день.
Інвестори побоюються, що розростання конфлікту може поставити під загрозу судноплавство в Ормузькій протоці - ключовому шляху для глобальних поставок нафти, ціни на яку підскочили в п'ятницю на понад 7%. Подорожчання енергоносіїв сприятиме розігріву інфляції, утримуючи центральні банки від пом'якшення грошово-кредитної політики.
Поточного тижня рішення щодо процентних ставок оголосить Федеральна резервна система, дводенне засідання якої завершиться в середу. Засідання Банку Японії щодо грошово-кредитної політики завершиться у вівторок, Банку Англії - у четвер. Аналітики та учасники ринку очікують, що всі три ЦБ залишать ключові процентні ставки без змін.
Євро за даними на 14:57 EET торгується на позначці $1,1571, з підвищенням на 0,16% від рівня закриття п'ятниці.
Європейському центральному банку (ЄЦБ) не слід обмежувати себе у виборі напряму зміни відсоткових ставок в умовах підвищеної невизначеності перспектив інфляції та економічного зростання, заявив глава Бундесбанку і член ради керівників ЄЦБ Йоахім Нагель.
"У нинішніх умовах ключові фактори можуть змінюватися дуже швидко і тому нам слід зберігати гнучкість, - сказав Нагель, виступаючи на конференції у Франкфурті. - Недоцільно вирішувати заздалегідь, чи будуть ставки знижені, або ж зміни будуть поставлені на паузу".
Центробанку потрібно уважно стежити за загрозами для цінової стабільності. "Це важливо також і в світлі поточних подій на Близькому Сході", - зазначив Нагель.
Фунт стерлінгів дорожчає на 0,05%, до $1,3580.
Курс долара щодо єни підвищився на 0,01%, до 144,13 єни.
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