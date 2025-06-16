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Європейські ринки акцій починають тиждень помірним зростанням
12:39 16.06.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи помірно зростають у понеділок після падіння в п'ятницю на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
Індекс Stoxx Europe 600 до 11:47 EET піднявся на 0,3% - до 546,55 пункту.
Британський FTSE 100 і німецький DAX додають по 0,36%, французький CAC 40 - 0,82%, італійський FTSE MIB - 0,75%, іспанський IBEX 35 - 0,99%.
Інвестори продовжують стежити за розвитком подій на Близькому Сході. Trading Economics відзначає деяке ослаблення побоювань щодо розростання ірано-ізраїльського конфлікту і залучення до нього інших країн регіону. Сторони обмінюються ракетними ударами четвертий день поспіль, незважаючи на заклики до деескалації.
Президент США Дональд Трамп заявив, що для досягнення угоди про врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном країнам треба "довести суперечку до кінця".
"Я сподіваюся, що угоду буде досягнуто. Думаю, час настав, подивимося, як буде, але іноді для цього потрібно довести суперечку до кінця", - сказав Трамп журналісту, прямуючи до Канади на саміт G7.
Увага ринку цього тижня також буде спрямована на грошово-кредитну політику ключових центральних банків. У середу завершиться дводенне засідання Федеральної резервної системи. Банк Японії оголосить рішення щодо ставок у вівторок, Банк Англії - у четвер.
Найбільше зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій британського букмекера Entain, що додають 10,2% після того, як компанія поліпшила річний прогноз для BetMGM - свого спільного підприємства з MGM Resorts.
Папери французької Kering, що володіє модними брендами Gucci і Yves Saint Laurent, дорожчають на 10% на новинах про те, що її може очолити CEO Renault Лука де Мео, який оголосив про своє рішення піти у відставку і зайнятися новими завданнями поза автомобільним сектором.
Ринкова вартість Renault падає на 6,3% на тих самих новинах. Як повідомляє газета Nikkei, Лука де Мео планує продати належні йому акції Renault. Обсяг торгів паперами автовиробника в понеділок вранці більш ніж удвадцятеро перевищив середнє для відповідного часу доби значення за останні 20 днів, зазначає видання. Renault лідирує в зниженні в складі Stoxx Europe 600.
Ціна акцій Spectris Plc зростає на 5,8%. Британський виробник контрольно-вимірювального обладнання відхилив пропозицію про купівлю з боку KKR і продовжує переговори з Advent, готовою викупити акції компанії за ціною 37,63 фунта за папір.
Капіталізація британської Metro Bank Holdings підскочила на 13,2%, до максимуму більш ніж за рік, на повідомленнях про отримання компанією пропозиції про купівлю від Pollen Street Capital.
Представники нафтогазового сектора нарощують ринкову вартість на тлі подорожчання нафти, ціна на яку в п'ятницю підскочила на 7%: BP plc додає 0,8%, Shell - 1,3%, TotalEnergies - 0,9%.
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