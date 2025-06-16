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Ставки за новими кредитами для бізнесу залишаються на доковідному рівні - НБУ

14:25 16.06.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Ставки за кредитами для бізнесу зросли, але залишаються на доковідному рівні, кредитні портфелі банків продовжують стабільно зростати вважають члени комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП НБУ).

"Завдяки жвавій конкуренції банків за великих і середніх позичальників ставки за новими кредитами бізнесу загалом зросли незначно (стриманіше, ніж передбачалося типовим відгуком) і залишаються на доковідному рівні", - йдеться у підсумках дискусії, оприлюднених у понеділок на сайті центробанку.

Водночас кредитні портфелі банків продовжують активно зростати і, як вважають члени КМП, збереження цієї динаміки є важливим з огляду на уповільнення економіки та зниження інвестиційної активності на тлі посилення атак з боку Росії.

"НБУ варто зберігати активну присутність на валютному ринку та надалі забезпечувати помірні двосторонні курсові коливання курсу", - зауважив один із членів КМП.

Він зазначив, що міжнародні резерви України залишаються на високому рівні, а ризик нестачі зовнішнього фінансування цього року є незначним. Це забезпечує НБУ достатню спроможність покривати валютний дефіцит приватного сектору та підтримувати стабільність на валютному ринку, що сприяє стриманим інфляційним очікуванням і обмеженню цінового тиску.

На його переконання, ключовим фактором стримування негативних тенденцій на валютному ринку має залишатися збереження високого попиту на гривневі активи.

"Збереження достатньої привабливості гривневих інструментів для заощаджень обмежуватиме попит на валюту та, відповідно, послаблюватиме тиск на курс гривні, що буде особливо актуально в другому півріччі, коли зазвичай посилюється дія сезонних чинників", - зазначили в НБУ.

Як повідомлялося, члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5% на засіданні 4 червня в свою чергу НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5% річних із 6 червня.

Водночас члени комітету розглядають можливість повернення до пом'якшення процентної політики у другому півріччі 2025 року, однак наразі схиляються до більш стриманих кроків, ніж очікувалося раніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит
 

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