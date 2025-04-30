Ціни на золото продовжують втрати, але налаштовані на місячний стрибок на тлі торгових хвилювань

Ціни на золото продовжили зниження на азіатських торгах в середу, оскільки адміністрація США зменшила вплив автомобільних мит на тлі ознак послаблення торгової напруженості, в той час як інвестори з обережністю чекали на ключові дані з США, щоб оцінити перспективи процентної ставки Федеральної резервної системи.

Незважаючи на падіння, золото готується до четвертого поспіль місячного зростання, а в квітні воно підскочило майже на 6%.

О 08:30 EET спот-золото подешевшало на 0,4% до 3 305,10 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, втратили 0,6% до 3 314,94 доларів за унцію.

У вівторок президент Трамп підписав два укази, щоб пом'якшити вплив автомобільних мит, пропонуючи податкові кредити і митні пільги на матеріали.

Ще одним позитивним моментом на торговому фронті стало те, що міністр торгівлі Говард Лутнік заявив в інтерв'ю CNBC, що США близькі до оголошення про укладення великої торговельної угоди.

Ці події послабили деякі побоювання щодо зростання торговельної напруженості між США та Китаєм, що спричинило тиск на золото, яке нещодавно досягло рекордних максимумів на тлі зростання глобальної невизначеності.

«Однак тривала невизначеність у торговельних переговорах між США і Китаєм та економічна нестабільність повинні продовжувати підтримувати попит на золото як на засіб захисту», - зазначають аналітики ING у своєму нещодавньому звіті.

Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на срібло знизилися на 1,3% до $32,855 за унцію, в той час як ф'ючерси на платину не змінилися і склали $979,05 за унцію.

Дані у вівторок показали, що індекс споживчої довіри в США впав до найнижчого показника з травня 2020 року, а число вакансій за даними JOLTS за березень знизилося до 7,192 мільйона з 7,48 мільйона.

Інвестори тепер очікують на ключовий показник інфляції Федерального резерву - індекс цін PCE, щомісячний звіт про зайнятість у США та дані про валовий внутрішній продукт (ВВП) за перший квартал, які мають бути опубліковані пізніше цього тижня.

Ці дані будуть мати вирішальне значення для оцінки перспектив ФРС, оскільки вона прийняла вичікувальну позицію на тлі невизначеності в світовій торгівлі.

Ціни на мідь впали в середу, оскільки слабкі дані по виробничій активності з Китаю, найбільшого імпортера міді, вплинули на настрої.

Офіційний індекс ділової активності у виробничому секторі Китаю впав до 49,0 у квітні порівняно з 50,5 у березні, що стало першим скороченням з грудня 2023 року.

Зниження було пов'язане з триваючою торговельною напруженістю зі США, які запровадили колосальні 145% мита на китайські товари.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,5% до $9 379,55 за тонну, а ф'ючерси на мідь з терміном дії в травні - на 1,5% до $4,7875 за фунт.

