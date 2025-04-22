Акції в Азії коливаються після падіння Волл-стріт через ворожнечу між Трампом і ФРС

Більшість азіатських акцій у вівторок рухалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки інвестори залишалися на межі через торгові мита президента США Дональда Трампа і його постійну критику голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Коментарі Трампа на адресу Пауелла, зокрема, про те, що США ризикують потрапити в рецесію, якщо ФРС не знизить процентні ставки, викликали різкі втрати на Волл-стріт в понеділок, частина з яких перекинулася на Азію.

Але ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах, а ф'ючерс на S&P 500 виріс на 0,6% на тлі ознак потенційного відскоку. Цього тижня основна увага була зосереджена на майбутніх ключових показниках прибутку за перший квартал, а компанія Tesla Inc відзвітує пізніше в цей же день.

Настрої на азіатських ринках залишалися слабкими, оскільки США і Китай показали мало ознак деескалації запеклої торгової війни. Побоювання щодо посилення монетарних умов в Японії також підважували.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite у вівторок рухалися в вузькому діапазоні, в той час як гонконгський Hang Seng втратив 0,5%, оскільки торгівля відновилася після довгих вихідних.

Акції компаній електронної комерції JD.com і Meituan впали більш ніж на 6% кожна на тлі зростаючих ознак загострення конкуренції в прибутковому секторі доставки продуктів харчування.

Міністерство торгівлі Китаю в понеділок застерегло країни від укладання торговельних угод з США за рахунок Пекіна, а також звинуватило Вашингтон у зловживанні митами.

Коментарі Пекіна з'явилися на тлі запеклої торговельної війни між найбільшими економіками світу після того, як на початку квітня Трамп підвищив мита на Китай до 145%. Китай відповів 125% митом на американські товари.

Пекін неодноразово критикував мита Трампа і досі не демонстрував відкритості до переговорів з Вашингтоном. Високі американські мита загрожують вплинути на експортно-орієнтовані сектори Китаю, а також підірвати місцеве зростання.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,1%, тоді як TOPIX не змінився. Експортоорієнтовані сектори залишаються під тиском сильної ієни, яка досягла найсильнішого рівня за останні сім місяців на тлі підвищеного попиту на безпечну гавань.

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив у понеділок, що, хоча країна не має наміру розривати торговельну угоду, укладену зі США у 2019 році, вона висловить «серйозне занепокоєння» з приводу невідповідностей між угодою і останнім раундом мит Трампа.

Особливе занепокоєння викликали запроваджені Трампом 25% мита на всі іноземні автомобілі, які можуть суттєво вплинути на деякі з найбільших японських компаній. Коментарі Ісіби з'явилися в той час, коли Японія готується до торговельних переговорів зі США, при цьому Ісіба також попередив, що країна не буде просто відкрито поступатися в дискусіях.

На японські ринки також тиснули постійні побоювання щодо подальшого підвищення процентних ставок Банком Японії після того, як дані по споживчій інфляції за березень зросли, як і очікувалося, залишаючись значно вищими за цільовий показник Банку Японії.

Цього тижня основна увага буде прикута до даних японського індексу менеджерів із закупівель за квітень, які вийдуть в середу.

Азійські ринки рухались у вузькому діапазоні. Австралійський ASX 200 не змінився напередодні квітневого індексу ділової активності PMI, який вийде в середу, в той час як південнокорейський KOSPI трохи виріс перед даними по валовому внутрішньому продукту за перший квартал, які вийдуть пізніше на цьому тижні.

Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 1,2%, оскільки підвищена економічна невизначеність змусила інвесторів шукати притулку в акціях місцевих банків.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно після того, як напередодні зросли більш ніж на 1%.