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АНАЛІТИКА

Нацбанк скасовує обмеження у 150 тисяч гривень для переказів P2P

 

Національний банк України прийняв рішення не продовжувати дію введених з 1 жовтня 2024 року регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів - фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

"Зазначені обмеження стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень, спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, як за рахунок законодавчих змін, так і через саморегулювання ринку, шляхом підписання відповідного Меморандуму", - зазначив Нацбанк у повідомленні на своєму сайті ввечері у вівторок.

Регулятор нагадав, що у грудні 2024 року українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, згідно із яким з 1 лютого взяли більш жорсткі обмеження: 50 тис. грн для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, та 150 тис. грн для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику зі зниженням цього ліміту до 100 тис. грн із 1 червня.

При цьому йдеться не тільки про перекази з картки на картку - P2P-операції, які регуляторно обмежив Нацбанк, а й про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.

Регулятор додав, що також був ухвалений та почав діяти закон від 08.10.2024 № 3994-IX "Щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг", яким передбачене збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства, банки та небанківські надавачі платіжних послуг продовжують поліпшувати роботу систем моніторингу платіжних операцій, а з боку правоохоронних органів ведеться активна робота щодо виявлення та припинення злочинних схем.

Національний банк напрацював концепцію реєстру осіб, що потребують посиленого контролю платіжних операцій. Пропозиція буде надіслана відповідному комітету Верховної Ради України для подальшого розгляду у квітні, йдеться також в релізі.

"Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася", - підсумував регулятор.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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