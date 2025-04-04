Додаткові F-16 готуються до передачі Україні, - генерал Каволі

Україна отримає від партнерів додаткові винищувачі F-16. Літаки вже готують до передачі.

Як передає РБК-Україна, про це під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі.

Він нагадав, що в України вже є кілька F-16, які передали партнери. Також для управління такими винищувачами були підготовлені кілька українських пілотів.

"Є більше F-16, які готуються до розгортання. Є ще більше пілотів, які проходять підготовку", - додав генерал.

Він звернув увагу, що Україна активно використовує F-16, вони літають "щодня". Літаки допомогли відбити велику кількість ракетних атак Росії. Також винищувачі вже здійснили багато наступальних атак, зокрема бомбардувань на сході.

"Жоден із F-16 не був зі США. Здебільшого вони були з північноєвропейських країн - Нідерландів, Данії", - зазначив Каволі.

F-16 для України

Нагадаємо, Україна отримала перші винищувачі F-16 ще влітку минулого року. Літаки активно використовувалися для збиття російських ракет під час масованих обстрілів.

Зокрема, на початку січня український пілот F-16 збив шість крилатих ракет ворога за один виліт.

Точну кількість літаків F-16, які передали Україні партнери, не розкривають.