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АНАЛІТИКА

Сибіга запевнив Рубіо, що Україна хоче угоди про надра зі США

 

Міністр закордонних справ України 3 квітня Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Марко Рубіо на полях міністерської зустрічі держав-членів НАТО у Брюсселі.

Про це Сибіга написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави МЗС, він підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям і привітав "лідерство США в цьому питанні".

"Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про нещодавні порушення Росією енергетичного перемир'я", - додав Сибіга.

Крім того, міністр підтвердив зацікавленість України "у розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співпраці у сфері видобутку корисних копалин зі США як міцного підґрунтя для поглиблення нашого двостороннього партнерства".

Глави дипломатій обговорили і наступні українсько-американські контакти, додав Сибіга.

Цього тижня глава МЗС підтвердив, що Україна веде консультації зі США, аби досягнути підписання "взаємоприйнятного тексту" угоди про мінерали.

А тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент, який веде переговори про українські надра, анонсував приїзд делегації з Києва.
Ключові теги: США
 

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