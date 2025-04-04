Фінансові новини
- |
- 04.04.25
- |
- 03:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сибіга запевнив Рубіо, що Україна хоче угоди про надра зі США
23:53 03.04.2025 |
Міністр закордонних справ України 3 квітня Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Марко Рубіо на полях міністерської зустрічі держав-членів НАТО у Брюсселі.
Про це Сибіга написав на Х, повідомляє "Європейська правда".
За словами глави МЗС, він підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям і привітав "лідерство США в цьому питанні".
"Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про нещодавні порушення Росією енергетичного перемир'я", - додав Сибіга.
Крім того, міністр підтвердив зацікавленість України "у розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співпраці у сфері видобутку корисних копалин зі США як міцного підґрунтя для поглиблення нашого двостороннього партнерства".
Глави дипломатій обговорили і наступні українсько-американські контакти, додав Сибіга.
Цього тижня глава МЗС підтвердив, що Україна веде консультації зі США, аби досягнути підписання "взаємоприйнятного тексту" угоди про мінерали.
А тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент, який веде переговори про українські надра, анонсував приїзд делегації з Києва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сибіга запевнив Рубіо, що Україна хоче угоди про надра зі США
|Україна, схоже, вирішила проблему нестачі солдатів, - генерал НАТО
|Додаткові F-16 готуються до передачі Україні, - генерал Каволі
|Французька компанія «Alta Ares» перемогла у хакатоні НАТО щодо допомоги Україні в протидії КАБам
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон у 2025-2027 рр.
|Україна відреагувала на нові мита Трампа: "Складно, але не критично"
|Трамп запроваджує «взаємні мита» проти усіх країн світу
|У НАТО кажуть про незворотність членства України в Альянсі: рішення лишається чинним
|Україна позичила понад $400 мільйонів на ремонт доріг і мостів: Підписано угоду зі Світовим банком
|В «Євросолідарності» стверджують, що Порошенку заблокували відрядження до США
|Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній
Бізнес
|Bloomberg: Mercedes може відмовитися від бюджетних моделей у США через нові мита
|Nintendo Switch 2 вийде 5 червня і підтримуватиме роздільну здатність до 4К і до 120 FPS
|ChatGPT сягнув 20 млн платних користувачів, дохід OpenAI зріс на 30% за три місяці
|Виробництво мікросхем: Японія відроджує галузь
|FlashBot Arm: напівгуманоїдний робот-кентавр для роботи в готелях, офісах і навіть лікарнях
|Google попереджає, що північнокорейські ІТ-працівники націлились на Європу та видають себе за українців
|ЄК оштрафувала великих автовиробників на 458 млн євро за участь в утилізаційному картелі