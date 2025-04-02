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У НАТО кажуть про незворотність членства України в Альянсі: рішення лишається чинним
18:17 02.04.2025 |
В Північноатлантичному альянсі наполягають, що у політиці НАТО щодо майбутнього членства України не відбулося жодних змін.
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив у розмові з журналістами у Брюсселі представник Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, представляючи, утім, офіційну позицію організації.
За словами посадовця, попри останні заяви керівництва США, у НАТО не вважають, що позиція щодо членства Україна зазнала змін.
"Нічого не змінилося у наших відносинах. Наші відносини і надалі є сильними, у нас сильна політична пов'язаність та практична взаємодія у багатьох сферах", - стверджують в Альянсі.
Також не відбулося змін у раніше ухваленій політиці у відносинах з Україною.
"Союзники сказали на саміті у Вашингтоні, що шлях України до НАТО є незворотним. Це рішення лишається чинним, воно лишається спільною політикою НАТО. Для нас право України обирати свої альянси та визначати свій зовнішньополітичний шлях так само важливе зараз, як і завжди було", - стверджують у секретаріаті Альянсу. Також у штаб-квартирі наголошують, що принципова позиція щодо права держави обирати рівень прагнень стосовно відносин з НАТО є чинною не лише щодо України, а щодо усіх держав, бо входить до засад світової політики.
Нагадаємо, 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет виключив членство України в НАТО. Згодом цю позицію підтримав Трамп. Його безпековий радник Майк Волц виступив із дещо м'якшим сигналом.
Генсек Альянсу Марк Рютте досі ухилявся від публічних коментарів щодо цього.
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