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Україна позичила понад $400 мільйонів на ремонт доріг і мостів: Підписано угоду зі Світовим банком
17:54 02.04.2025 |
Україна уклала договір зі Світовим банком про залучення коштів на загальну суму $432 млн на фінансування нового проєкту "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE).
Відповідну угоду підписали віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом, повідомляє пресслужба українського міністерства.
Основна мета DRIVE - відновлення транспортної інфраструктури. Він передбачає капітальний ремонт автомобільних доріг і мостів у 19 регіонах України, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також надання технічної допомоги та управління проєктами.
Очікується, що перший транш для реалізації проєкту Україна отримає вже цього місяця.
"Це фінансування вкрай необхідне для утримання та ремонту доріг. Під час війни логістика рятує життя, і функціональна дорожня інфраструктура є критично важливою для стабільності країни. Саме тому ми робимо все можливе, щоб залучити додаткові ресурси", - прокоментував підписання угоди Кулеба.
Реалізація проєкту передбачає три основні напрямки:
* підтримка національної мережі доріг - $270,48 млн, ці кошти спрямують на ремонт доріг і мостів, їхнє утримання, капітальні роботи, підтримка проєктування та нагляд за будівництвом. Ще $90 млн піде на реформування автомобільних доріг і транспортної галузі.
* $39 мільйонів - встановлення аварійних модульних дорожніх мостів та кліматично-розумне збереження ключових ланок дорожньої мережі.
* технічна допомога та управління проєктами - $10 млн.
Реалізацію DRIVE забезпечуватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Очікується, що роботи за проєктом будуть виконані протягом 2025-2028 років.
Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня Рада директорів Світового банку схвалила проєкт "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE). Він фінансуватиметься на умовах кредиту.
Зокрема, фінансування проєкту DRIVE включає позику $212 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), яку підтримав уряд Японії, кредит $210 млн від Спеціальної програми для відновлення України та Молдови (SPUR) та грант $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).
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