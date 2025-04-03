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Французька компанія «Alta Ares» перемогла у хакатоні НАТО щодо допомоги Україні в протидії КАБам
16:03 03.04.2025 |
Французька компанія "Alta Ares" стала переможцем хакатону НАТО, метою якого був пошук ефективних рішень для допомоги Україні у протидії КАБам, повідомило Міністерство оборони України.
"У Польщі на базі JATEC завершився 15-й хакатон NATO Innovation Challenge, присвячений пошуку ефективних рішень для протидії плануючим та керованим авіабомбам (КАБ) - одній з найбільших загроз сучасної війни (...) Переможцем стала французька компанія Alta Ares, яка презентувала розробку "Вбудований штучний інтелект для розпізнавання, виявлення та ідентифікації", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.
Як зазначається, рішення використовує алгоритми штучного інтелекту для раннього виявлення, швидкої ідентифікації та підтримки прийняття рішень у режимі реального часу.
Друге місце посіла компанія Tytan Technologies GmbH з Німеччини за комплексне високотехнологічне рішення перехоплення повітряних цілей.
На третьому місці - французька команда ATREYD за інноваційний підхід у виявленні та прогнозуванні траєкторії руху повітряних цілей та методу їх перехоплення з використанням рою інтерцепторів контейнерного базування.
Загалом хакатон зібрав пропозиції від 40 команд, а до фіналу, за результатами відбору, потрапило 13 з них.
Для подальшого розвитку відібраних рішень будуть залучені експертні установи НАТО, які також проаналізують запропоновані технології. Наступним кроком їх протестують та перевірять у бойовому використанні для підтвердження чи спростування заявлених можливостей. А фінальним результатом досліджень має стати передача рішень Україні для можливості подальшого укладання контрактів з компаніями, що доведуть ефективність своїх виробів та технологій.
Захід був організований Інноваційним хабом НАТО та Спільним центром НАТО-Україна JATEC. Як зазначається, цього року до участі в хакатоні вперше допустили українських інноваторів, розробників та науковців. Раніше участь в NATO Innovation Challenge могли брати участь представники виключно держав-членів Альянсу. Українська команда із проєктом РЕБ отримала окремий приз.
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