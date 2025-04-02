FlashBot Arm: напівгуманоїдний робот-кентавр для роботи в готелях, офісах і навіть лікарнях

Компанія Pudu Robotics, яка вже давно займається сервісними роботами, презентувала свою нову розробку - FlashBot Arm. Це оновлена версія їхнього робота-доставника FlashBot, але тепер із роборукою та ще розумнішим "мозком". Напівгуманоїдним робота можна назвати через його шасі в нижній частині та торс з головою та двома руками у верхній, що за концецпією ближче до кентавра.

Новинку створили у внутрішній лабораторії Pudu - X-Lab, і головна її особливість - поєднання рухливості, штучного інтелекту і можливості взаємодіяти з реальними об'єктами: щось підняти, перенести, віддати або забрати. Усе це FlashBot Arm робить самостійно, без втручання людини. На відео є демонстрація, як FlashBot Arm отримує в готелі завдання з доставки пакету в номер і самостійно користується ліфтом, спілкується з гостем та оминає інших роботів в коридорах готелю. Робот вміє розпізнавати голосові команди, жести та навіть міміку. А також самостійно повертатися на зарядну станцію для підключення до джерела живлення.

Робот розрахований на використання в готелях, офісних центрах, ресторанах, магазинах і медичних закладах. Його завдання - допомогти з доставкою речей, логістикою всередині будівель, обслуговуванням клієнтів і рутинною роботою, яку краще доручити машині.

Основні фішки та навороти FlashBot Arm - простими словами

"Рукастіший" за деяких людей

У FlashBot Arm - аж дві роботизовані руки, кожна з 7 ступенями свободи, тобто вони можуть рухатись гнучко й точно. Робот може дотягнутися на відстань до 2 метрів, а ще має дуже спритні "пальці" - це фірмові маніпулятори PUDU DH11 з 11 ступенями свободи. Завдяки їм він може натискати кнопки, хапати предмети, переносити речі - і все це дуже точно й акуратно. І головне - без потреби перебудовувати приміщення під нього.

Доставка, яка працює сама по собі

Робот пересувається на колесах і дуже добре орієнтується в просторі. Він використовує лазерні сенсори та камери для створення 3D-карти приміщення, щоб не врізатись ні в людей, ні в меблі. Його вантажний відсік закритий, тож речі всередині - в безпеці. Все це робить доставку швидкою, безпечною і мінімізує участь людей у рутині.

Розумна голова і трохи "болталки"

FlashBot Arm має вбудований штучний інтелект на основі великих мовних моделей (так, щось на кшталт ChatGPT). Він може спілкуватися з людьми природною мовою, розуміти завдання, планувати їх виконання, розбивати на етапи і навіть домовлятися з іншими роботами в тій самій системі. Все - щоб виконати роботу ефективно і без метушні.

Повний контроль над рухами

FlashBot Arm може одночасно керувати своїм корпусом, руками й "пальцями", ніби це не робот, а тренований акробат. Завдяки цьому всі його рухи - точні, злагоджені й максимально ефективні. Він отримує зворотний зв'язок у реальному часі, постійно підлаштовуючись під зміну ситуації навколо. Тому в складних приміщеннях він не губиться, а працює ще краще.

Безпека понад усе

Як FlashBot Arm аналізує навколишнє середовище. Ілюстрація: Pudu Robotics

Щоб не лякати людей і не збивати вази, робот нафарширований купою сенсорів: камери RGBD, LiDAR, панорамні "очі", тискочутлива "шкіра" - усе це дозволяє йому бачити, чути й відчувати, що відбувається навколо. Якщо перед ним з'явиться людина або перешкода - миттєво зупиниться. А завдяки розумному алгоритму планування рухів, він не просто гальмує, а гальмує інтелігентно.

Спілкування голосом

FlashBot Arm можна не лише "програмувати", а й спокійно з ним поговорити. Він розуміє голосові команди, жести і навіть міміку. А ще має приємний, доброзичливий вигляд, тож не викликає стресу у людей, які бачать його вперше. Це важливо - особливо в лікарнях або публічних місцях, де контакт з технологією має бути простим і дружнім.

Про Pudu Robotics

Pudu Robotics - глобальна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Шеньчжені (Китай), яка спеціалізується на розробці та виробництві сервісних роботів. Заснована у 2016 році, вона зосереджується на автономних рішеннях для готельно-ресторанного бізнесу, логістики, охорони здоров'я та комерційних просторів. Станом на сьогодні Pudu Robotics вже виробила понад 70 000 роботів, які працюють у більш ніж 60 країнах, а її продукти застосовуються у тисячах підприємств по всьому світу - від лікарень до готелів і ресторанів.