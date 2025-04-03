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АНАЛІТИКА

Україна відреагувала на нові мита Трампа: "Складно, але не критично"

10:23 03.04.2025 |

Економіка

 

В українському уряді прокоментували оголошені президентом США Дональдом Трампом тарифи, які зачеплять й Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в Х написала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Під час свого виступу Трамп показав таблицю індивідуальних мит, які будуть запроваджені щодо окремих країн або обʼєднань. Ці мита будуть додаватись до базових.

У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

"Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як-от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає", - написала Свириденко.

Вона зазначила, що у 2024 році український експорт до США становив $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн - труби.

Натомість купила Україна в США товарів на суму $3,4 млрд, додала міністерка.

"Наші мита на американські товари досить низькі - на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту - 0%. Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови - американська заява чітко говорить про таку можливість", - розповіла Свириденко.

За її словами, "якщо все залишиться, як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках".

Наразі в уряді працюють над тим, щоб для України були кращі умови, зауважила Свириденко.

"Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних - навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції - на суму більше $1 млн. Україна має що запропонувати США як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни", - резюмувала вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Оголошення Трампа стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, середі яких - Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.
 

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