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АНАЛІТИКА

Трамп запроваджує «взаємні мита» проти усіх країн світу

 

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.

Про це повідомляє CNBC.

Трамп запровадить 10% мита на імпорт з усіх країни світу.

Окрім цього, під час свого виступу Трамп показав таблицю індивідуальних мит, які будуть запроваджені щодо окремих країн або обʼєднань. Ці мита будуть додаватись до базових.

Зокрема вони будуть встановлені на товари з Китаю, ЄС, Японії та інших країн світу. Однак від мит будуть звільнені Мексика та Канада.

У список також потрапила Україна, для неї буде встановлено 10% мита на екпорт товарів до США.

При цьому, у загальному списку немає РФ.

Нові мита почнуть діяти з 9 квітня, а мінімальний базовий - з 5 квітня.

Трамп запроваджує «взаємні мита» проти усіх країн світу
 

Трамп запроваджує «взаємні мита» проти усіх країн світу

 

Трамп запроваджує «взаємні мита» проти усіх країн світу

 

Трамп запроваджує «взаємні мита» проти усіх країн світу

Відео на тему:
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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