Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон у 2025-2027 рр.

Уряд Данії оголосив 25-й пакет допомоги Україні, що забезпечує військову підтримку українцям на загальну суму 6,7 млрд данських крон ($0,643 млрд) у 2025-2027 рр., повідомляє Міністерство оборони Данії.

Пакет допомоги фінансується за рахунок коштів Українського фонду і включає допомогу ППО, артилерії та фінансову підтримку ВПС України.

"Ситуація з безпекою розвивається стрімко. Тому вкрай важливо, щоб Данія продовжувала надавати масову підтримку Україні. Від початку війни Данія була однією з країн, яка лідирувала в донорській роботі. 25-м пакетом допомоги ми підкреслюємо нашу підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - каже міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен наголосив, що безпека України має вирішальне значення для майбутнього всієї Європи.

"Я сподіваюся, що наш пакет може надихнути інших союзників надавати ще більше підтримки", - сказав він.

Планується виділити 1,4 млрд данських крон у 2025-2027 рр. на підтримку артилерійських можливостей і надання боєприпасів через союзників. Крім того, кошти виділяються на протиповітряну оборону, коаліцію безпілотників та ІТ-коаліцію.

У 2026 та 2027 рр. також буде виділено кошти для збільшення кількості вкладів через "данську модель" в українську оборонну промисловість. За наявності додаткових коштів фінансування Данії протягом кількох років також підтримуватиме поточні зусилля із заохочення союзників робити внески через цю модель. Загалом виділено 2,0 млрд датських крон у 2026-2027 рр.

"Абсолютно важливо, щоб ми допомогли українцям розбудувати їхню оборонну промисловість. Данська модель показала, що український потенціал виробляє та постачає обладнання для української боротьби за свободу. Данія має продовжувати інвестувати в це, і я сподіваюся, що інші країни наслідуватимуть наш приклад у ще більшою мірою", - сказав Поульсен.

У 2024 році Данія загалом реалізувала близько 4,4 млд крон українській оборонній промисловості за "данською моделлю". Зараз Міністерство оборони готує впровадження коштів у 2025 році, в тому числі від імені ЄС союзників, і паралельно працює над посиленням заходів контролю та аудиту в рамках моделі.