Акції в Азії зростають на зниженні митної бентеги. Гонконг падає на тлі теми штучного інтелекту, ралі стимулів охолоджується

Більшість азіатських акцій виросли у вівторок, продовживши нещодавнє зростання на тлі зростаючих ставок на те, що митна політика президента США Дональда Трампа буде менш суворою, ніж очікувалося.

Але китайські ринки були аутсайдерами, особливо акції в Гонконзі, оскільки фіксація прибутку в акціях важких технологічних компаній після зоряного ралі з початку року призвела до падіння Hang Seng.

Більш широкі азіатські ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт, яка досягла значного зростання під час сесії в понеділок, оскільки з'явилися повідомлення про те, що мита Трампа від 2 квітня будуть менш суворими, ніж спочатку побоювалися.

Але ф'ючерси на Волл-стріт дещо знизилися на азіатських торгах, оскільки інвестори все ще залишалися обережними щодо впливу мит Трампа, враховуючи, що кілька азіатських країн стануть мішенню для його відповідних мит.

Японський індекс Nikkei 225 був одним з найкращих в Азії у вівторок, піднявшись на 0,7% завдяки підтримці важких експортно-орієнтованих акцій, які послідували за деяким ослабленням єни.

Але японські акції, орієнтовані на внутрішній ринок, також зросли, а індекс TOPIX ненадовго сягнув найвищого рівня з липня 2024 року.

Проте цього тижня настрої щодо Японії погіршилися після того, як індекс менеджерів із закупівель виявився м'якшим, ніж очікувалося. Але очікується, що різке підвищення заробітних плат і зростання приватного споживання підтримають активність у 2025 році, хоча вони також можуть призвести до подальшого підвищення процентних ставок Банком Японії.

Протокол січневого засідання Банку Японії, на якому центральний банк підвищив ставки на 25 базисних пунктів, показав, що політики обговорюють подальші підвищення.

Інші азіатські ринки зросли: австралійський ASX 200 додав 0,4%, а сінгапурський Straits Times підскочив на 0,9% до рекордно високого рівня.

Південнокорейський індекс KOSPI відстав, впавши на 0,3%, незважаючи на значне зростання акцій Hyundai Motor після того, як компанія оголосила про плани інвестувати $21 млрд в США.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися помірно позитивно, оскільки індекс відскочив від дев'ятимісячних мінімумів, досягнутих на початку березня. У понеділок Nifty досяг півторамісячного максимуму.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,2% і 0,1% відповідно, в той час як Hang Seng показав найгірші результати в Азії з падінням на 2%.

Основні акції китайських технологічних компаній постраждали від фіксації прибутку після того, як оптимізм щодо більшого стимулювання та перспектив штучного інтелекту в Китаї спричинив зоряне ралі у 2025 році.

Xiaomi Corp впала на 5% і стала одним з найбільших інвесторів на Hang Seng після того, як залучила 5,5 мільярдів доларів під час продажу акцій у Гонконзі. Нещодавно акції компанії досягли рекордного максимуму на оптимізмі щодо її перспектив на переповненому ринку електромобілів.

Alibabafell на 2,7% після того, як голова правління Джозеф Цай попередив про зростаючу «бульбашку» в сфері центрів обробки даних ШІ на тлі концентрованих, але таких, що перетинаються, зусиль США і Китаю з розбудови більшої інфраструктури.