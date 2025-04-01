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АНАЛІТИКА

Ampler представила перші у світі електровелосипеди, що заряджаються через USB-C

14:42 01.04.2025 |

Транспорт

Ampler представила перші у світі електровелосипеди, що заряджаються через USB-C

 

Естонська компанія Ampler, відома своїми електровелосипедами, представила моделі Nova та Nova Pro, які можна заряджати через порт USB-C, вбудований безпосередньо в раму. Цей порт також дає змогу заряджати гаджети. Про це пише The Verge.

Велосипеди відрізняються тим, що їх можна заряджати від стандартного зарядного пристрою для ноутбука, що допомагає уникнути зайвих пристроїв та зменшити відходи.

Ampler представила перші у світі електровелосипеди, що заряджаються через USB-C

 

Електровелосипеди серії Nova мають вбудовані акумулятори на 48V 336Wh, які можна заряджати за три години через зарядний пристрій USB-C PD 3.1 потужністю до 140 Вт. Це значно швидше, ніж у багатьох інших велосипедів з аналогічними акумуляторами, які потребують п'яти годин або більше для зарядки від власних зарядних пристроїв.

Моделі Nova та Nova Pro мають різні рами та три розміри, що підходять для більшості райдерів. Вони оснащені двигунами потужністю 250 Вт та досягають максимальних швидкостей до 25 км/год. Базова модель Nova має шини 27,5 дюймів, а Nova Pro оснащена великими 28-дюймовими колесами та приводом Gates Carbon. Окрім того, Nova Pro має 10-швидкісну трансмісію Shimano Deore.

Ampler представила перші у світі електровелосипеди, що заряджаються через USB-C

 

Обидві версії вже доступні для попереднього замовлення в Європі. Постачання почнеться в червні. Модель Nova коштує €2990, а Nova Pro - €3490.

За матеріалами: mezha.media
 

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