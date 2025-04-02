НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2943 грн/$1

Обсяги роздрібних позик, наданих населенню фінкомпаніями та ломбардами у четвертому кварталі торік, зменшилися на 5,5% порівняно з кварталом раніше, але в річному вимірі зросли на 10,5%, повідомляється в Огляді небанківського сектору оприлюдненого на сайті НБУ.