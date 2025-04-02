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АНАЛІТИКА

Обсяги роздрібних позик населенню у четвертому кварталі 2024р знизилися на 5,5% - НБУ

16:08 02.04.2025 |

Фінанси

 

Обсяги роздрібних позик, наданих населенню фінкомпаніями та ломбардами у четвертому кварталі торік, зменшилися на 5,5% порівняно з кварталом раніше, але в річному вимірі зросли на 10,5%, повідомляється в Огляді небанківського сектору оприлюдненого на сайті НБУ.

При цьому підкреслюється, що кредитування бізнесу у жовтні-грудні теж зменшилося - на 28%.

За даними регулятора, обсяг активів фінкомпаній попри те, що 31 установа припинила діяльність через невиконання ліцензійних умов регулятора, в зазначений період збільшився на 7,7%. Обсяги факторингу та фінансового лізингу зросли, кредитування та гарантій - знизилися.

За 2024 рік обсяг активів сегмента збільшився майже на чверть, зросли також обсяги майже всіх фінпослуг, однак досі залишалися нижчими, ніж до повномасштабного вторгнення.

Через вихід окремих компаній з ринку валовий кредитний портфель корпоративних позик зменшився на 3% в четвертому кварталі порівняно з третім, та на 21,9% у 2024 році порівняно з 2023-м. При цьому, обсяг портфеля домогосподарств і далі зростав - на 3,5% кв/кв (+97,7% р/р). Крім того обсяги операцій фінансового лізингу у IV кварталі збільшилися на 15% и на 45% за 2024 рік.

За 2024 рік фінансові компанії згенерували значні прибутки. Прибутковими були близько 86% фінансових компаній. Однак майже половину всього прибутку сегмента заробила державна установа "Укрфінжитло" - оператор програми "єОселя", основні доходи якої формуються з виплат відсотків за ОВДП у капіталі.

Також на історично високому рівні перебували показники рентабельності фінансових компаній. Без урахування показників "Укрфінжитла" прибутки сегмента за 2024 рік зросли у 2,4 раза порівняно з 2023 роком.

Активи ломбардів збільшилися в жовтні-грудні торік на 2,2% на тлі зменшення нових кредитів, однак за підсумками 2024 року вони зросли на 7,4%, а обсяг виданих позик майже подвоївся.

Доходи від надання фінансових послуг скоротилися, й у підсумку сегмент був збитковим, незважаючи на зменшення адміністративних витрат. Показники рентабельності були найнижчими з початку року. Обсяг власного капіталу за рік знизився на 10%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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