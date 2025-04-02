Випробування Трампа. У Флориді та Вісконсині проходять вибори, здатні змінити баланс сил у Вашингтоні

У США проходять перші вибори після повернення до Білого дому Дональда Трампа. Виборці у Вісконсині голосують за члена Верховного суду штату, а у Флориді - за члена Палати представників.

Хоча обидві ці кампанії - події місцевого значення, їхні результати є важливими для балансу сил у всій країні: вони можуть зміцнити або підірвати позиції Республіканської партії Трампа.

Вісконсин: гроші Маска та "доля цивілізації"

До Верховного суду Вісконсина обрали суддю Сьюзан Кроуфорд, яку підтримували демократи. Це стало першою поразкою для нової адміністрації на чолі із президентом США Дональдом Трампом.

В агітації активну участь брав близький до Трампа мільярдер Ілон Маск, який вклав величезні гроші для перемоги консервативного кандидата.

За даними газети Financial Times, він витратив 22 млн доларів на кампанію республіканця Бреда Шимела, який боровся з Кроуфорд за цю посаду.

Раніше Маск заявив, що від результату цих виборів може залежати майбутнє не лише США, а й "усієї цивілізації".

Голова компаній Tesla і SpaceX стверджує, що суд Вісконсина в майбутньому може змінити межі виборчих округів для того, щоб завадити прихильникам Республіканської партії обирати в них своїх кандидатів. Демократи наполягають, що республіканці вже й так перекроїли округи у Вісконсині, щоб схилити баланс на свою користь.

Напередодні виборів Маск видав чеки по одному мільйону доларів двом активістам виборчої кампанії та пообіцяв виплати іншим виборцям, які допоможуть здобути перемогу консерватора Шимела.

Противники Маска намагалися оскаржити такі виплати, називаючи їх спробою підкупу виборців, але суди відмовилися їх заборонити.

Ілон Маск роздавав гроші виборцям із Вісконсина за їхні голоси на підтримку республіканського кандидата

Вибори до Верховного суду Вісконсина стали найдорожчими в історії штату. Загалом обидва кандидати витратили на них понад 90 млн доларів.

На противагу Маску за демократку Кроуфорд виступали колишній президент Барак Обама та такі великі спонсори, як філантроп Джордж Сорос.

Вісконсин - складний штат для нової адміністрації Білого дому. На останніх виборах Дональд Трамп здобув тут перемогу із перевагою менш ніж у 1%.

Таким чином, вибори у Вісконсині стали першою реальною перевіркою настроїв виборців щодо Трампа після його кількох місяців при владі та низки досить неоднозначних рішень.

Ілона Маска, який відіграв важливу роль у передвиборчій кампанії Трампа, а потім очолив Департамент ефективності уряду (DOGE), багато хто в США почав називати кінгмейкером. Цим словом раніше позначали людей, які мають силу підняти або скинути будь-якого правителя.

Однак після розпочатої Маском непопулярної політики масштабних скорочень у держструктурах його імідж у країні значно похитнувся. Зокрема серед прихильників республіканців, які також залишилися без роботи.

З цієї причини, як зазначають багато аналітиків, для Маска вибори у Вісконсині - теж важливий тест на лояльність суспільства.

Перегони у Флориді: демократи хочуть творити історію

Вибори двох членів Палати представників від Флориди оголосили, оскільки конгресмен Майк Волтц перейшов працювати в адміністрацію Трампа як радник з національної безпеки, а ще одного республіканця, Метта Гетца, висунули на посаду генпрокурора. Втім, він вирішив не претендувати на цю посаду на тлі численних звинувачень.

Ліворуч демократ Джош Вейл, праворуч - республіканець Ренді Файн

Очікують, що замість Гетца оберуть республіканця, але найзапекліша боротьба розгорнеться у Шостому виборчому окрузі Конгресу США, який раніше представляв Волтц. Там балотуються демократ Джош Вейл та республіканець Ренді Файн.

Востаннє демократ перемагав у Шостому окрузі Флориди 1986 року, але Вейл заявив, що готовий творити історію та відібрати його в республіканців. Він побудував свою кампанію на утиску федеральних службовців із боку республіканської адміністрації.

На відміну від Вісконсина, перевага Трампа у Флориді на виборах 2024 року була значною (за нього проголосували 56,1% виборців проти 43% у Камали Гарріс). Флорида - традиційно республіканський штат, де більшість представників у Конгресі - республіканці.

Але опитування громадської думки показують, що цього разу між кандидатами мінімальний розрив, а деякі навіть віддають демократу Вейлу перевагу в 3%.

Як пише оглядач ВВС з питань Північної Америки, цього достатньо, щоб викликати неабияку тривогу в лавах республіканців.

"Республіканці ніяк не повинні програти у цих перегонах, - заявив Ренді Росс, консервативний активіст із Флориди, який проводив у штаті кампанію за Трампа у 2016 та 2024 роках. - Єдине, що їм завадить, - недостатня явка республіканців".

Але саме це, вважають експерти, і може статися - і знову через непопулярні кроки адміністрації, наслідки яких однаково позначились і ще позначаться на всіх американцях, включно з прихильниками Республіканської партії.

Крім того, нового конгресмена від Флориди обирають замість Майкла Волтца, який опинився в центрі скандалу з обговоренням ударів США по єменських хуситах на комерційній платформі Signal. Саме Волтц додав до секретного чату журналіста Джеффрі Голдберга.

Багатьох американців, незалежно від партійних симпатій, обурило, наскільки безрозсудно республіканська адміністрація поставилася до питань національної безпеки. Але ще більше обурення викликав той факт, що ніхто з оточення Трампа, схоже, не нестиме за це відповідальності.

На думку оглядача ВВС Ентоні Зуркера, це може стати однією з причин, через яку боротьба за місце у Палаті представників від Флориди має шанси стати історією національного масштабу.

Крім того, перемога демократа у Флориді може наблизити цю партію до формування більшості у Палаті представників. Зараз у неї лише 213 конгресменів порівняно з 218 республіканцями. Ще чотири місця залишаються вільними: доля двох із них вирішується у Флориді, а ще два займали конгресмени-демократи, які померли у березні цього року.