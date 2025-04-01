Gemini в Google Maps тепер автоматично визначає місця на скріншотах

Google випустила кілька нових функцій в Maps і Search, які допоможуть користувачам зручно планувати подорожі цього літа. Одна з головних новинок - це функція Gemini для скріншотів у Google Maps.

Якщо опцію увімкнути, Google Maps скануватиме фотографії на наявність скріншотів із соціальних мереж, новин або блогів, де згадуються місця. У новому розділі "Скріншоти" можна буде переглядати ці знімки, а Gemini автоматично визначатиме місця та пропонуватиме їх зберегти. Gemini може знаходити кілька місць на одному скріншоті та надавати більше інформації про кожне.

Наразі нововведення доступне тільки на iOS (англійська мова США), але згодом вона з'явиться й на Android. Вона вимкнена за замовчуванням, і треба дозволити доступ до фотографій.

Також Google оновила пошук готелів. Тепер можна відстежувати зміни цін на готелі. Для цього потрібно вказати дати, місце і фільтри (наприклад, кількість зірок), а потім увімкнути опцію "Відстежувати ціни на готелі". Користувачі отримають сповіщення, якщо ціни на готелі, знизяться. Ця функція вже доступна на мобільних пристроях і ПК по всьому світу.

Google Search також додає нові можливості для планування подорожей. Тепер можна отримати ідеї для подорожей не тільки по містах, а й по цілих країнах або регіонах. Наприклад, можна запитати маршрут, орієнтуючись на природу Коста-Рики. Крім того, Google Lens розширює підтримку мов і тепер працюватиме не лише англійською, а й хінді, індонезійською, японською, корейською, португальською та іспанською.

Також Google рекомендує використовувати нову безкоштовну функцію Gemini Gem, яка допоможе спланувати подорож.