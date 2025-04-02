Європейські ринки акцій знижуються в середу

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються в середу після впевненого зростання напередодні.

Увагу інвесторів зосереджено на новому раунді митних тарифів, про які президент США Дональд Трамп має оголосити пізніше в середу і які, як очікується, набудуть чинності одразу після цього.

Вашингтон уже ввів тарифи на алюміній, сталь і автомобілі, а також підвищив мита на всі товари з Китаю. Учасники ринку та експерти побоюються, що повномасштабна торгова війна спровокує уповільнення світової економіки.

"Що б не було оголошено сьогодні, я дуже сумніваюся, що ця конструкція зберігатиметься, скажімо, за дев'ять місяців, тому що ми знаємо, що навколо всього цього вестимуться переговори", - зазначив економіст Daiwa Capital Markets Кріс Шиклуна.

"Дуже важко з якоюсь упевненістю прогнозувати, якими будуть наслідки загалом для економіки і конкретно для ставок або фондових ринків", - додав експерт.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 13:04 EET опустився на 0,89% - до 534,85 пункту.

Британський FTSE 100 знизився на 0,91%, німецький DAX - на 1,19%, французький CAC 40 - на 0,63%, італійський FTSE MIB - на 0,86%, іспанський IBEX 35 на 0,05%.

Найбільше зниження у складі Stoxx Europe 600 демонструють котирування французької інвесткомпанії Amundi (-5,1%), данського виробника слухових апаратів GN Store Nord (-4,8%), шведського виробника медичного обладнання Getinge (-4,6%), датського страховика Tryg (-4,1%) та данської фармацевтичної компанії Coloplast (-3,9%).

У зростанні лідирують іспанський виробник лікарських препаратів Grifols (+7,2%), британський онлайн-рітейлер Ocado Group (+2,7%), португальський оператор супермаркетів Jeronimo Martins (+2,3%), німецький онлайн-рітейлер Zalando (+2,1%), шведський виробник кліматичних систем Munters Group (+2%).

Папери UniCredit дешевшають на 1,2% після повідомлень про те, що італійський регулятор ринку цінних паперів схвалив заявку банку на поглинання Banco BPM, ринкова капіталізація якого знижується на 0,6%. Тим часом французький банк Credit Agricole оголосив, що отримав дозвіл на збільшення своєї частки в Banco BPM від Європейського центрального банку. Акції Credit Agricole опускаються в ціні на 0,5%.

Капіталізація французького BNP Paribas скорочується на 2,2%. У вівторок французьке фінансове видання Les Echos повідомило, що бельгійський уряд розглядає питання про продаж належних йому акцій у цьому банку з метою формування оборонного фонду.

Котирування акцій Volvo Car знижуються на 2,2%. Компанія скоротила продажі автомобілів у березні на 10% порівняно з тим самим місяцем попереднього року через різке падіння попиту на електромобілі.

Папери ArcelorMittal дешевшають на 0,9%. Компанія оголосила про викуп 85 млн власних акцій у рамках buyback-програми, що завершилася 1 квітня.

Ірландський виробник готової їжі та напівфабрикатів Greencore Group повідомив про намір купити британського конкурента Bakkavor Group за 1,2 млрд фунтів стерлінгів ($1,55 млрд). Ринкова вартість Greencore скорочується на 0,3%, Bakkavor - підвищується на 7,3%.

Котирування акцій буксирувальної компанії Svitzer підскочили на 30,6% на інформації про те, що данська A.P. Moller Holding зробила пропозицію щодо купівлі Svitzer за 9 млрд данських крон ($1,3 млрд).

Капіталізація швейцарської UBS Group зменшується на 0,5%. Фінкомпанія планує скоротити 180 робочих місць в Італії в рамках інтеграції бізнесу придбаного раніше конкурента Credit Suisse.