Настрій трейдерів щодо перспектив долара погіршується через торгову війну

Введення Вашингтоном мит на імпорт сприяє погіршенню настрою трейдерів щодо перспектив долара США і зростанню їхнього інтересу до інших валют, пише CNBC із посиланням на думки аналітиків.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опустився на 4% від початку поточного року. У середу він втрачає 0,1%.

Долар традиційно вважається інвесторами активом "тихої гавані" з огляду на його статус глобальної резервної валюти і домінувальну роль у міжнародних запозиченнях, платежах і торгівлі.

"Позиції валютних трейдерів показують, що їхні настрої щодо долара стають "ведмежими", при тому що вони дедалі оптимістичніше оцінюють перспективи валют великих торговельних партнерів США на тлі ініційованої Вашингтоном торговельної війни", - говорить головний економіст консалтингової компанії RSM U.S. Джозеф Бруссуелас.

Зокрема, експерт відзначає зростання інтересу до євро, вважаючи це сигналом "ослаблення впевненості в перспективах долара".

За його словами, у період з кінця жовтня минулого року до першого тижня березня трейдери здебільшого робили ставку на зміцнення долара в парі з євро, проте в останні три тижні ситуація стала протилежною.

Керівник напряму стратегії на ринку активів з фіксованою прибутковістю, валютному і сировинному (FICC) і виконавчий директор підрозділу Mizuho Bank в EMEA Джордан Рочерстер очікує ослаблення курсу євро до $1,06-1,07 і його подальшого зміцнення до $1,12 і вище до кінця поточного року.

У середу пара євро/долар торгується близько $1,08, цього року євро зміцнився на 4,3%.

Валютний аналітик Bank of America Афанасіос Вамвакідіс убачає ризик ослаблення долара, незважаючи на те, що негайний ефект від оголошення нових мит Вашингтоном, на його думку, може виявитися позитивним для американської валюти.

Долар може подорожчати цього тижня слідом за введенням Штатами чергової порції митних тарифів на імпорт, однак це, ймовірно, буде використано трейдерами, як можливість для його продажу, каже Вамвакідіс.

"Загалом ми зберігаємо "ведмежий" прогноз для долара на цей рік", - сказав він CNBC.

"Є два фактори, які сприятимуть ослабленню долара, - пояснив Вамвакідіс. - По-перше, коли США опиняються проти решти світу в сценарії торговельної війни, саме США страждають найбільше, оскільки вони менші порівняно з рештою світу".

"По-друге, введення мит створює загрозу стагфляції, і нині ринок дуже занепокоєний таким ризиком", - зазначив він.

Goldman Sachs Group Inc. очікує підйому курсу єни до 140 єн/$1 цього року, відзначаючи збільшення попиту на найнадійніші активи в умовах торговельної війни та невизначеності щодо перспектив економічного зростання в США.

Єна є найкращою валютою для хеджування ризиків на випадок збільшення ймовірності рецесії в США, вважає Камакшья Тріверді, керівник напряму глобальної валютної політики, відсоткових ставок і emerging markets в Goldman Sachs.

Курс долара до єни в середу становить 149,54 єни. З початку цього року єна подорожчала на 5% до долара.