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АНАЛІТИКА

WSJ: Visa пропонує Apple $100 млн, щоб стати ексклюзивним партнером Apple Card

 

Visa запропонувала Apple приблизно $100 млн, щоб забрати партнерство з випуску кредитних карт від Mastercard, повідомляє The Wall Street Journal.

Це частина зусиль Visa отримати право на Apple Card, запропонувавши аванс, який зазвичай призначений для найбільших карткових програм. Американський гігант платіжних карт також стикається з конкуренцією з боку American Express, яка прагне стати як емітентом картки, так і її платіжною мережею.

Goldman Sachs і Apple, які почали співпрацювати у 2019 році з Mastercard для обробки платежів, припинили її в листопаді 2023 року. Тепер кілька фінансових компаній хочуть замінити Goldman як партнера з випуску кредитних карт для Apple. За даними Reuters, Apple веде переговори з Barclays, Synchrony Financial та JPMorgan Chase з минулого року.

Goldman Sachs почав працювати в споживчому бізнесі майже десять років тому, намагаючись розширити свої доходи за межі торгівлі та інвестиційного банкінгу. Однак до кінця 2022 року компанія вирішила скоротити свої амбіції в роздрібному секторі, виділивши мільярди доларів для покриття можливих збитків.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Visa, Apple
 

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