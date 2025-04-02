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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
НКЦПФР поповнила перелік Скам-проєктів ще 5 найменуваннями
13:55 02.04.2025 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів пʼять кейсів, повідомляється у Телеграм-каналі регулятора у середу.
Тепер до переліку включено "консультанта для трейдингу" SIGNUM, ШІ робота для трейдингу IQ Matrix, трейдингові платформи Oxhey Finance та MATERIA LIMITED, майнингову та трейдингову платформу для криптовалют IQMAXTRADE LTD.
Наразі в списку вже 424 сумнівні інвестпроєкти, повний перелік наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів"
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