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НКЦПФР поповнила перелік Скам-проєктів ще 5 найменуваннями

13:55 02.04.2025 |

Фінанси

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів пʼять кейсів, повідомляється у Телеграм-каналі регулятора у середу.

Тепер до переліку включено "консультанта для трейдингу" SIGNUM, ШІ робота для трейдингу IQ Matrix, трейдингові платформи Oxhey Finance та MATERIA LIMITED, майнингову та трейдингову платформу для криптовалют IQMAXTRADE LTD.

Наразі в списку вже 424 сумнівні інвестпроєкти, повний перелік наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів"
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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