Huawei створила 1,5-мегаватний зарядний пристрій для електричних вантажівок

Технологічний гігант Huawei анонсував на форумі "China Electric Vehicle 100" зарядний пристрій піковою потужністю 1,5 МВт і максимальним зарядним струмом 2400 Ампер. Публічна прем'єра нового "суперчарджера" Huawei відбудеться 22 квітня.

Хоу Цзіньлун (Hou Jinlong), президент підрозділу Huawei Digital Energy, розповів, що новий зарядний пристрій призначений насамперед для електричних вантажівок. Він здатен передавати до 20 кВт-год на хвилину і повністю заряджати транспортний засіб за 15 хвилин.

"Для повної електрифікації важких вантажівок час зарядки має бути менше 30 хвилин", - зазначив Цзіньлун.

Того ж дня, коли Huawei анонсувала свій зарядний пристрій потужністю 1,5 МВт, віце-президент Zeekr розповів про свою зарядну станцію потужністю 1,2 МВт для легкових електромобілів.

Крім того, BYD нещодавно представила свій новий "суперчарджер" потужністю 1 МВт, здатний за 5 хвилин додати 400 км до запасу ходу автомобіля. BYD також обладнає зарядні станції системами накопичення енергії, що дасть їм змогу працювати стабільно навіть у районах, де локальна електромережа поки що не готова до таких навантажень на постійній основі.