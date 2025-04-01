Фінансові новини
- |
- 01.04.25
- |
- 23:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Huawei створила 1,5-мегаватний зарядний пристрій для електричних вантажівок
Технологічний гігант Huawei анонсував на форумі "China Electric Vehicle 100" зарядний пристрій піковою потужністю 1,5 МВт і максимальним зарядним струмом 2400 Ампер. Публічна прем'єра нового "суперчарджера" Huawei відбудеться 22 квітня.
Хоу Цзіньлун (Hou Jinlong), президент підрозділу Huawei Digital Energy, розповів, що новий зарядний пристрій призначений насамперед для електричних вантажівок. Він здатен передавати до 20 кВт-год на хвилину і повністю заряджати транспортний засіб за 15 хвилин.
"Для повної електрифікації важких вантажівок час зарядки має бути менше 30 хвилин", - зазначив Цзіньлун.
Того ж дня, коли Huawei анонсувала свій зарядний пристрій потужністю 1,5 МВт, віце-президент Zeekr розповів про свою зарядну станцію потужністю 1,2 МВт для легкових електромобілів.
Крім того, BYD нещодавно представила свій новий "суперчарджер" потужністю 1 МВт, здатний за 5 хвилин додати 400 км до запасу ходу автомобіля. BYD також обладнає зарядні станції системами накопичення енергії, що дасть їм змогу працювати стабільно навіть у районах, де локальна електромережа поки що не готова до таких навантажень на постійній основі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія перерахувала Україні €3,5 мільярда у межах Ukraine Facility
|Індекс очікувань бізнесу вперше майже за рік перевищив нейтральний рівень, – опитування НБУ
|У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про «зовнішнє управління» в Україні
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Китай готується до запуску літаючих таксі
|Твердотілі літій-металеві батареї розчарували дослідників
|Huawei створила 1,5-мегаватний зарядний пристрій для електричних вантажівок
|Ampler представила перші у світі електровелосипеди, що заряджаються через USB-C
|98% кисню з СO2 для колонізації Марсу — нова технологія перевершує фотосинтез
|Gemini в Google Maps тепер автоматично визначає місця на скріншотах
Бізнес
|Квантовий прорив: вперше згенеровані справжні випадкові числа
|SpaceX просить у Трампа виняток зі сплати імпортних мит
|Neuralink розробляє чип Blindsight, який дозволить сліпим бачити
|TSMC відкрила завод з виробництва 2 нм чипів на Тайвані, попри розширення в США
|Модель ChatGPT GPT-4o генерує зображення з читабельними написами
|Apple та Маск конфліктують через плани розширення супутникових послуг — WSJ
|Дослідники попереджають: до AGI ще далеко, а уявлення людей про ШІ не відповідають реаліям