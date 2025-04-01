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АНАЛІТИКА

Китай готується до запуску літаючих таксі

17:52 01.04.2025 |

Новини IT, Транспорт

 

EHang Holdings та Hefei Hey Airlines отримали сертифікати від Адміністрації цивільної авіації Китаю, які дозволяють експлуатувати автономні пасажирські дрони. Про це повідомляє South China Morning Post.

Обидві компанії отримали право використовувати безпілотні літальні апарати для комерційних пасажирських перевезень, включаючи екскурсійні тури містом. Сертифікат авіаоператора став останньою регуляторною перешкодою, яку потрібно було подолати перед запуском дронів у експлуатацію.

Протягом останніх місяців Китай вжив низку заходів для прискорення розвитку сектору низьковисотної авіації, що включає як використання дронів для доставки, так і розробку дирижаблів та літаючих автомобілів.

Китайські лідери визначили сектор низьковисотної авіації як важливу галузь, що розвивається, і основний двигун економічного зростання. Прем'єр-міністр Лі Цянь, виступаючи на Національному народному конгресі на початку березня, порівняв цю галузь з такими передовими напрямками, як біотехнології, квантові обчислення, штучний інтелект та мобільні мережі 6G.

Прогнозується, що до кінця 2025 року економіка малих висот Китаю становитиме 1,5 трильйона юанів (207 мільярдів доларів США), а до 2035 року може зрости до 2,5 трильйона юанів.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Китай
 

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