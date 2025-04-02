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В Україні випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км
09:30 02.04.2025 |
Кластер оборонних технологій Brave1 провів перші в Україні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у кілька десятків кілометрів. Про це повідомила пресслужба Brave1.
Якщо раніше дальність польоту таких дронів становила лише 5-10 км, то тепер успішно протестували рішення, здатні уражати цілі на відстані понад 20 км.
Серед переваг FPV-дронів на оптоволокні:
→ повна неуразливість до РЕБ - такі дрони зможуть виконувати бойові завдання, попри радіоелектронні перешкоди;
→ невидимість для ворога - відсутність радіовипромінювання унеможливлює їх виявлення засобами радіорозвідки;
→ якісний зв'язок - стабільне й чітке передавання відео навіть на великих відстанях;
→ відсутність впливу фактору радіогоризонту.
На заході були присутні також сім виробників наземних роботизованих комплексів (НРК) на оптоволокні, які провели тестовий заїзд.
"Оптоволокно - гейм-ченджер у протистоянні зв'язку й радіоелектронної боротьби, бо надає стабільний зв'язок, на який не діють засоби РЕБ. Ми дуже зацікавлені у впровадженні оптоволокна, щоб наші НРК могли діяти на більших відстанях і допомагати нам нищити ворога ще ефективніше", - зазначив керівник служби роботизованих систем батальйону "Вовки Да Вінчі" капітан Олександр Ябчанка.
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