В Україні випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км

Кластер оборонних технологій Brave1 провів перші в Україні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у кілька десятків кілометрів. Про це повідомила пресслужба Brave1.

Більш ніж 15 виробників БпЛА протестували свої вироби на полігоні, де долали маршрут довжиною понад 20 км з перешкодами й імітували захід на ціль.

Якщо раніше дальність польоту таких дронів становила лише 5-10 км, то тепер успішно протестували рішення, здатні уражати цілі на відстані понад 20 км.

Серед переваг FPV-дронів на оптоволокні:

→ повна неуразливість до РЕБ - такі дрони зможуть виконувати бойові завдання, попри радіоелектронні перешкоди;

→ невидимість для ворога - відсутність радіовипромінювання унеможливлює їх виявлення засобами радіорозвідки;

→ якісний зв'язок - стабільне й чітке передавання відео навіть на великих відстанях;

→ відсутність впливу фактору радіогоризонту.

На заході були присутні також сім виробників наземних роботизованих комплексів (НРК) на оптоволокні, які провели тестовий заїзд.

"Оптоволокно - гейм-ченджер у протистоянні зв'язку й радіоелектронної боротьби, бо надає стабільний зв'язок, на який не діють засоби РЕБ. Ми дуже зацікавлені у впровадженні оптоволокна, щоб наші НРК могли діяти на більших відстанях і допомагати нам нищити ворога ще ефективніше", - зазначив керівник служби роботизованих систем батальйону "Вовки Да Вінчі" капітан Олександр Ябчанка.