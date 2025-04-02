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В першому кварталі 2025 року хакери вкрали криптовалют на $1,67 млрд, — звіт CertiK
22:52 02.04.2025 |
Протягом першого кварталу цього року відбулося кілька важливих регуляторних і стратегічних змін, які вплинули на Web3 індустрію. Наприклад, уряд США оголосив про створення стратегічного криптовалютного резерву, Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) створила робочу групу з питань криптовалют, Європейський Союз (ЄС) завершив роботу над технічними стандартами в рамках своїх зусиль щодо дотримання криптовалютного законодавства через регулювання ринків криптовалютних активів (MiCA). Але й кількість кіберзлочинів, пов'язаних з криптовалютами, теж зросла. Точніше, вартість вкрадених активів.
У першому кварталі 2025 року уже вкрадено криптовалют на $1,67 млрд. Для порівняння: протягом усього 2024 року вкрадено $2,4 млрд.
Однак переважну суму збитків з початку поточного року зробили північнокорейські хакери Lazarus, що вкрали у криптобіржі Bybit $1,45 млрд.
Варто відзначити, що однією з найгостріших проблем цього кварталу стало зростання кількості компрометації приватних ключів, що призвело до викрадення $142 млн у 15 інцидентах. Лише 0,38% викрадених коштів було повернуто порівняно з 42,09% у минулому кварталі. В лютому 2025 року не було повернуто жодної викраденої копійки.
Ethereum знову став найбільш ланцюжком для експлойтів. В результаті 98 інцидентів викрадено криптоактивів на $1,54 млрд. Домінування Ethereum у сфері децентралізованих фінансів (DeFi) та смартконтрактів робить його прибутковою мішенню для хакерів, адже в протоколах знаходяться мільярди доларів заблоковані в протоколах.
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