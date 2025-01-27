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Стів Джобс
Акції в Азії похитнулися через хвилювання щодо Трампа. Акції Китаю змішалися на тлі слабкого PMI та ставки на штучний інтелект
07:15 27.01.2025 |
Більшість азіатських акцій впали в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп запровадив торгові мита проти Колумбії, що викликало апетит до ризику через можливість нових подібних кроків.
Китайські ринки були неоднозначними, оскільки інвестори купували деякі місцеві технологічні компанії на оптимізмі щодо DeepSeek R1 - нової моделі штучного інтелекту, яка потенційно може порушити розвиток у цьому секторі.
Але подальшому зростанню в Китаї завадили слабші, ніж очікувалося, дані індексу менеджерів із закупівель, які підкреслили стійкий спад в економіці Китаю.
Регіональні ринки слабо відреагували на події на Волл-стріт: ф'ючерси на американські фондові індекси впали на торгах в Азії, оскільки спекуляції навколо DeepSeek завдали удару по основним технологічним акціям, особливо Nvidia. За даними RobinHood, акції впали більш ніж на 5% за 24 години.
Гонконгський індекс Hang Seng в понеділок вирізнявся з-поміж своїх азійських аналогів, піднявшись на 0,6% завдяки зростанню акцій важких інтернет-компаній.
Найбільші компанії Baidu Inc, Alibaba Group Holding Ltd і Tencent Holdings Ltd виросли від 0,9% до 3,5%.
Настрої щодо китайських акцій інтернет-компаній були посилені випуском DeepSeek R1, багатомовної моделі, яка стверджувала, що конкурує з пропозиціями OpenAI і Meta за меншу частину вартості.
LLM посилила надії на те, що китайські фірми зможуть запропонувати конкурентоспроможні продукти ШІ, незважаючи на відсутність доступу до передових технологій ШІ від таких великих компаній, як Nvidia.
Минулого тижня акції найбільших китайських виробників мікросхем, таких як Semiconductor Manufacturing International Corp і Sunny Optical Technology Group Co Ltd, зросли на цій ідеї, хоча в понеділок вони впали на тлі деякої фіксації прибутку.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite були менш оптимістичними і зросли лише незначно. Настрої щодо більш широких китайських ринків були підірвані м'якшими, ніж очікувалося, даними PMI (індексу ділової активності) за січень, які показали несподіване скорочення виробничої активності і різке уповільнення зростання в невиробничій сфері.
Це свідчить про те, що економіка Китаю зазнає труднощів, незважаючи на нещодавні заходи підтримки з боку Пекіна, і що уряду, ймовірно, доведеться надавати більше підтримки. Перспектива підвищення торговельних мит США також не обіцяє нічого хорошого для Китаю.
З вівторка китайські ринки будуть закриті на тижневе свято Нового року за місячним календарем.
Азійські ринки відступили в понеділок, хоча обсяги регіональної торгівлі були стримані перед кількома регіональними святами цього тижня. Крім Китаю, цього тижня також будуть закриті ринки Сінгапуру, Південної Кореї та Гонконгу.
Апетит до ризику був знижений після того, як Трамп запровадив 25% торгові мита на Колумбію, що викликало побоювання, що він також може реалізувати свої митні погрози проти Канади, Мексики та Китаю.
Японський Nikkei 225 впав на 0,4%, в той час як TOPIX виріс на 0,5%.
Сінгапурський індекс Straits Times впав на 0,3%, а південнокорейський KOSPI не змінився.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття, оскільки на місцевих ринках цього тижня відбудуться кілька ключових подій, включаючи звітність про прибутки та бюджет Союзу.
Австралійські ринки були закриті на вихідні.
Основна увага ринків також прикута до засідання Федеральної резервної системи США цього тижня, на якому, як очікується, центральний банк залишить ставки незмінними.
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